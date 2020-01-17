北京安撫: 不會走到與台灣攤牌

中國大陸國務院台灣事務辦公室原副主任王在希接受官方媒體採訪時在預測兩岸未來四年的關係時說，台灣總統蔡英文高票連任，兩岸關係基本上會處於一個冷對抗的局面，但他認為兩岸關係不會發展到攤牌的局面。該官員說，大陸在堅持和平統一方針的同時，也要做好迫不得已用非和平的方式去解決台灣問題的準備，並說“武統”的聲音也是大陸民情民意的一種反映。

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據中央社今天報道說，國台辦原副主任指，兩岸關係不會到攤牌局面。

據《環球時報》1月17日報道，王在希接受專訪時說，蔡英文高票連任，未來四年兩岸關係會完全陷入僵局，關係已不可能改善，基本上會處於一個冷對抗的局面。蔡英文不承認“九二共識”和一個中國原則，連任以後更加不會改變這一立場。不過王在希認為，蔡英文不敢走得太遠。估計會繼續推動“去中國化”，把“中華民國台灣化”一步一步地往“台獨”方向挪動，但不敢太明目張膽。中國大陸的《反分裂國家法》三條底線在那裡。蔡英文對此很清楚。

據他分析道，蔡英文在勝選感言和記者會上特彆強調兩點：一是要“守護主權、守護民主”，這是說給台灣老百姓聽的。二是強調不挑釁、不冒進，繼續履行承諾，維持兩岸關係穩定，維持現狀。王在希認為蔡英文是想在兩岸關係和平穩定的前提下一步一步推動“台獨”，搞急了會重蹈台灣前總統陳水扁的覆轍。

該報道說，王在希還認為，兩岸不可能脫鉤，政治、歷史、文化、社會的深度聯結是千絲萬縷、割不斷的。經貿層面來看，台灣完全離開大陸很難發展。蔡英文也清楚，現在搞政治“台獨”、法理“台獨”辦不到，只能先搞文化“台獨”。

對於武統這個選項，王在希強調，和平統一是大陸努力爭取的目標，是兩岸統一的一個選項，但不是唯一的選項。現在台灣島內局勢發展趨向令人憂慮，分裂勢力已在台灣坐大，由過去的地下變成公開。在這樣的情況下，大陸在堅持和平統一方針的同時，也要做好迫不得已用非和平的方式去解決台灣問題的準備。

王在希說，制定《反分裂國家法》就是出於這種考慮。“武統”的聲音也是大陸民情民意的一種反映。