台民調顯示香港反送中因素對大選影響最大

眾所周知香港七個月的反修例運動對台灣的大選有相當的影響，但台灣最新的一項民調顯示，香港因素不但影響台灣大選，而且是影響最大的因素，對年輕選民一族，影響尤其大。

廣告 繼續瀏覽後續

自由時報引述“台北市信民兩岸研究協會”16日發布選後最新民調，發現在選舉期間諸多事件中，以香港“反送中”事件對大選影響最大，有高達26.7％選民坦承為此改變支持對象，其次為“國民黨提名吳斯懷為不分區立委”，有21.8％選民因此改變投票意願。

“信民兩岸研究協會”最新的民調分析選前幾個熱門爭議事件，對大選結果的影響力，包括香港反送中、國民黨提名吳斯懷為不分區立委、電視政見會與辯論會、反滲透法及王立強共諜案等五件新聞事件，以香港反送中影響力最大。

接受訪問者中，有26.7％選民坦承他們因香港反送中事件而改變支持對象，尤其年輕族群最為明顯，20至39歲選民改變投票意願幅度超過33％；而國民黨不分區立委名單爭議也引發選民不滿，因“下架吳斯懷”運動而改變支持對象的人也有21.8％。

電視政見會與辯論會則讓18.9％人改變投票對象，反滲透法為15.3％，有12.1％人因王立強共諜案而改變，不過民調也顯示近6成（59.1％）選民早已決定投票對象，不會因這些新聞而動搖。

大選結果出爐後，台灣人普遍認為選舉公正公開，67％民眾對選舉結果滿意，也有超過3/4（75.3％）受訪者認為選舉公正，另外近半數（49.4％）認為經過本次選舉台灣會更團結，並有高達70.7％民眾表示選後對台灣的民主制度和發展有信心。

“台北市信民兩岸研究協會”是由資深傳媒人黃清龍發起的民間社團法人組織，於去年12月25日正式成立，是次民調委託畢肯市場研究股份有限公司進行電話訪問，調查範圍為全國22個縣市，以設籍在調查範圍、年滿20歲的選民為對象，在2020年1月13日至1月14日期間，透過電腦輔助電話訪問方式調查，成功訪問1,070人，在信賴水準95％時抽樣誤差最大值為正負3.0％。