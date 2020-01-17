台灣多棲名人劉家昌憤起組黨叫“中國台灣反共黨”

台灣知名音樂人、鋼鐵韓粉劉家昌不滿蔡英文總統成功連任，今（17）日晚間宣布籌畫組織政黨，黨名叫“中國台灣反共黨”，同時抨擊中國共產黨光說不練，縱容台獨的成長。目前沒有“中國台灣反共黨”籌組細節。

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據自由時報今天報道說，轟中共光說不練！ 劉家昌宣布籌組“中國台灣反共黨”。劉家昌還痛批共產黨對台光說不練，宣布將籌組“中國台灣反共黨”。

據劉家昌在臉書指出，“我不從政、不從商、無黨無派，只是為中華民國說出實話”，現在被年輕人要求滾出台灣，過去親眼目睹台灣退出聯合國、與美斷交，台灣人在外國領館前，排了上公里的長隊，要簽證逃跑，他寫了《梅花》、《中華民國頌》凝聚大家的愛國心。

該報道稱，劉家昌認為自己在台灣創作近3000首歌曲遍及全世界，“在沒版權的台灣竟買不起一幢房子，也沒有健保卡，誰在台灣發財？”他說，自己“紅遍世界，空有虛名而已，太噁心。”他自問待在台灣的近30個年頭，已經為國家、社會盡心儘力了。

報道說，劉家昌強調，中國共產黨光說不練，幾十年來說中共自己想說的話，反而縱容台獨成長，“不能再拖繼續被凌虐了”，他提到，“共產黨的拖，國民黨的爛，民進黨的騙，最後躲不過一場戰爭，為了永久的和平，該解決了，不能再讓三個政黨玩弄”，他宣布，“我籌畫組政黨。黨名叫‘中國台灣反共黨’。”