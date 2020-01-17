台灣大選 北京或懲罰挺蔡台商

2020台灣總統大選落幕，中國是否延續選前限縮兩岸交流的政策引發關注。上報引述知情人士透露，去年12月下旬，多名台灣旅遊業者赴北京拜會中國國台辦主任劉結一，原本希望對岸在選後能放寬中客赴台旅遊的禁令；不料劉結一竟警告業者，中國不會容忍“一邊賺人民幣、一邊挺台獨”的台商，一旦民進黨勝選，中方將針對曾支持民進黨的業者限縮接待中客業務，“絕對讓他們感受到差別待遇”。

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據上報今天報道說，劉結一選前嗆“挺綠台商”要差別待遇，涉台系統恐秋後算帳。

蔡英文總統在本屆大選以800多萬票獲得連任，中國國台辦一方面痛批民進黨藉蓄意栽贓抹黑中國、挾洋自重、煽動兩岸敵意等手段勝選，同時又低調重申對台政策不會改變。而中國在選前半年採取停止審批中客來台自由行、限縮旅遊團等方式，藉經濟牌對台灣施壓，外界也關注是否相關措施是否在選後調整。

據知情業者透露，在去年耶誕節前，包括旅行社、精品業等觀光相關業界人士赴北京拜會劉結一，希望當面表達大選後解禁自由行及放寬團客限制的訴求。不料劉結一在會晤中當場表示，一旦民進黨贏得大選，自由行禁令將延續，旅行團數量也會嚴格控管。據轉述，劉結一向業者表示，中國絕不會容忍“一邊賺人民幣、一邊挺台獨”的台商，但也不會全面限縮，以免傷害支持“一個中國”的業者，將會針對支持民進黨或參與挺綠後援會的旅遊相關業者採取不同作法，限縮他們接待中客及中國旅行團的業務，“絕對讓他們感受到差別待遇”。

據該報道說，所謂“差別待遇”，除了指定由特定旅行業者承攬中客團行程及消費行程之外，據轉述，對岸仍有意採取重點推銷藍營執政縣市觀光行程的作法，例如鼓勵旅行團赴高雄、台中等非綠營執政縣市觀光。

該報道引述據知情業者轉述，對於台灣業者表達希望選後儘快恢復中客赴台旅遊審批，國台辦回應“前提是國民黨執政”，將逐步開放旅行團數及自由行人數；若國民黨未能贏得大選，則在旅遊業最重視的春節旺季，自由行禁令將持續。由於中方自去年8月1日起即暫停自由行審批，而自由行許可證有效期限為半年，因此中方禁令若繼續，則到1月底時，自由行中客將正式掛零。

關於此次拜會，相關業者雖然證實曾與劉結一見面，但強調只是台灣觀光業者的例行拜會，討論新一年度的旅遊交流，並未討論大選情勢。而據業者透露，國台辦也有官員向他們表示，暫停自由行審批不是“懲罰觀光業”，而是不希望中國民眾赴台旅遊時因選舉活動而有人身安全等方面的顧慮；雖然曾談到自由行許可將在1月底到期，但後續作法如何仍然不確定。

中國旅遊部門去年7月底突然宣布暫停審批47座城市赴台自由行申請時，並未說明措施截止日期；而根據過去大選經驗，中方一向會在大選前幾個月就限縮旅行團來台數量，通常在選後的2月就會逐步恢復出團數。因此台灣業者對於選後中客來台緩步放寬有所期待，未料得到劉結一如此強硬的表態。

據該報道稱，雖然目前僅有旅遊業傳出中國將進一步採取報復作為，其他業界尚未傳出受到影響，但北京消息透露，面對大選的重大挫敗，涉台系統必須有“殺雞儆猴”的行動，才能對領導高層有所交代；但國台辦公開宣示“對台政策不變”，也包括繼續以“惠台措施”拉攏台灣人，不至於影響一般台商台生。

據上報說，事實上，中國在台灣大選結果不符預期時，對台商採取“選後算帳”作法並非首例。最早在民進黨第一次贏得執政權時，中國官媒《環球時報》就曾列出奇美許文龍、宏碁施振榮、長榮張榮發、大陸工程殷琪四名“挺扁台商”，揚言中國政府將“端掉他們的生意”，對台灣企業界造成相當的恐嚇效果。