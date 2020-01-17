國民黨青壯派主張將九二共識束之高閣另提新論述學者批搞錯方向

敗選後的國民黨展開路線大檢討。前總統馬英九近日與青壯派民代討論兩岸新論述，青壯派希望提出國民黨版的「新台灣前途決議文」；馬英九認為，九二共識不是不能調整，在符合「中華民國憲法」、「民意支持」、「北京方面能夠接受」、「國際能夠理解」四前提下，他不反對九二共識有新的意涵。但台灣重量級學者認為，檢討九二共識是搞錯方向。

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國民黨籍台北市議員李明賢等四人前天拜會馬英九，主張可參考民進黨經驗，擬定國民黨版本的「新台灣前途決議文」，以「民主保台」為主軸，淡化「九二共識，一中各表」。

青壯派認為，國民黨的九二共識若列入黨綱，可將其束之高閣，新論述必須納入「維持台灣民主制度的價值」；過去國民黨對外策略采「和陸、親美、友日」，現在要調整順序改為「親美、和陸、友日」。

淡江大學中國大陸研究所副教授張五嶽坦言，符合前總統馬英九所說的中華民國憲法、民意支持、北京方面能夠接受、國際能夠理解四原則是最佳狀態，但要做到不容易，關鍵點在於北京如何看待和表述，如果他們的立場沒有很大的改變，仍往一國兩制台灣方案繼續推動就很難。

國安會前秘書長蘇起表示，聚焦在九二共識的名詞是錯的，現在要思考的問題是對陸關係要走向投降、對抗還是相處的方向；如果要相處，九二共識是一個方法，如果認為不好也可以找別的方法，重點是方向一定要搞清楚。

蘇起說，除非國民黨要跟民進黨完全一樣，對大陸採取全面對抗，那當然可以不要九二共識，變成另外一個民進黨，否則台灣在美中、兩岸關係里都需要一點靈活度。

文化大學社科院院長趙建民認為，檢討九二共識是搞錯方向，現在不在於國民黨要不要九二共識，而是未來四年兩岸能不能維持和平關係，這跟國民黨再起無關，因為國民黨是反對黨，執政黨能否守住台灣的和平才是關鍵，這是執政黨要去面對的問題，他質疑，「難道反對黨要跟着反中嗎？大家都反中以後兩岸的未來該怎麼辦？」