德國之聲專訪巴總理：巴基斯坦為何不聲援新疆穆斯林

巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）接受德國之聲主編Ines Pohl獨家專訪。他談到了伊朗危機，以及國際社會對克什米爾爭端的“冷淡”反應。他也針對巴基斯坦為何對新疆穆斯林的遭遇保持沉默做出解釋。據伊姆蘭·汗，新疆問題不能與克什米爾危機相提並論，並且中國是巴基斯坦好朋友，私下討論是有的。伊姆蘭·汗強調中國在巴基斯坦經濟陷入困境時伸出援手。

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據德國之聲報道，德國之聲對巴基斯坦總理做專訪，談及巴基斯坦為何不聲援新疆穆斯林。

巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）接受德國之聲主編Ines Pohl獨家專訪。他談到了伊朗危機，以及國際社會對克什米爾爭端的“冷淡”反應。他也針對巴基斯坦為何對新疆穆斯林的遭遇保持沉默做出解釋。巴基斯坦總理伊姆蘭·汗強調中國在巴基斯坦經濟陷入困境時伸出援手。

該報道說，在德國之聲獨家專訪中，巴基斯坦總理伊姆蘭·汗針對區域政治有問必答。

據德國之聲：你會不會認為國際社會對克什米爾衝突的關注太少？伊姆蘭·汗回答：可悲的是，看看香港抗議活動引起的媒體關注。克什米爾的悲劇更大。

德國之聲問：你覺得為什麼會這樣？伊姆蘭·汗答：不幸的是，商業利益對西方國家更為重要。印度是一個很大的市場，這就是對克什米爾約8百萬人以及印度少數民族反應冷淡的原因。

印度的 《公民身份修正法案》（CAA）公開反對少數民族，特別是針對印度2億穆斯林。世界在這方面保持沉默的主要原因是商業利益。同樣，從戰略上講，印度應該與中國保持平衡，因此，你會看到完全不同的兩種衝突處理方式。

據德國之聲問：你對克什米爾和印度的人權狀況非常挑剔，我認為你想表現自己是穆斯林世界的代表。但是，當涉及到中國和維吾爾族穆斯林社群時，你卻沒有大聲疾呼。這是為什麼？為什麼你不敢直言中國壓迫維吾爾人？

據伊姆蘭·汗回答說：嗯，主要有兩個原因。首先，在印度所發生的事情的規模與中國維吾爾人發生的事情無法相比。第二，中國一直是我們的好朋友。巴基斯坦之前的政府留下了經濟危機，而中國在最困難的時期幫助我們。因此，我們確實是私下而非公開地與中國談論這些事情，因為這些都是敏感問題。

據該報道，這個專訪是由德國之聲主編Ines Pohl在巴基斯坦伊斯蘭堡的總理府進行。