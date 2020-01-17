故宮鼠年除夕6688元夜宴或挨轟 被下餐

隨着中國農曆年春節將至，各餐廳紛紛推出年菜搶佔新春商機，北京故宮角樓餐廳也於12日推出每桌6688元人民幣的年夜飯，消息傳出後迅速登上微博熱搜。不過，餐廳近日突然通知顧客取消年夜飯，並退還訂金，且於15日開始停止晚間對外營業。網絡對故宮噱頭賤賣歷史文物精神猛批。

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據東森新聞今天報道說，北京故宮“6688元”年夜飯被秒殺！2天後卻取消全部預訂...有網嘆：太可惜。

該報道引據《新京報》消息，開價6688元的故宮年夜飯包括餐前乾果、6道前菜、3道海鮮、6種涮肉、6種素材以及蒸餃等，每桌按照10人起訂，每增加一人，額外增加688元。

這項服務傳出後迅速引發熱議，“故宮年夜飯每桌6688元”12日登上微博熱搜。不少網友認為，故宮過於商業化的聲浪，年夜飯開價太貴，“一頓飯吃了貧困戶一年的收入”、“半個月賺了我一年的錢，傷不起”。

該報道說，故宮年夜飯13日已經全部預約滿，不過沒過多久，多名預訂成功的顧客表示，預約已被取消，訂金通過工作人員微信返還。其中一位女顧客表示，她12日上午撥打了預約電話，當天下午就接到回信，確認其預訂了臘月29當晚就餐，隨後通過微信轉帳支付了2000元的訂金。

但該位女顧客在14日下午接到餐廳電話，被告知因為整修會導致停水停電，所以不能繼續提供年夜飯服務，餐廳將退還訂金，“開始覺得很幸運訂到了餐，沒有想到突然被取消了”。

據該報道稱，年夜飯取消的消息引發熱議，網友紛紛表示十分可惜，“這次年夜飯的取消，以後對於傳統文化的創新，失去了很多本可以進行文化創新的項目”、“雖然我吃不起，但我覺得這個價格還算合理的，年夜飯本身就比平時會貴很多，更何況是北京”、“故宮角樓餐廳不在故宮角樓內”、“這次故宮做的沒啥問題！起碼在我看來這是文化自信的展現方式之一”。

但也有網友認為，“早該取消了，權貴才能約到吧？真有意思，這是故宮，不是家”、“角樓餐廳就是炒作故宮！肯定是被叫停了。和你們想像的沒半點關係，在故宮神武門外！只能看到牆！”、“踏踏實實把古跡保護好就行了”。