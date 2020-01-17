教皇下令福建讓權的主教傳流落街頭

據羅馬天主教亞洲新聞報道，中國閩東教區（福建）原正權主教郭希錦周三接獲驅逐令離開主教府，他與一起工作及生活的神職人員，被驅逐出福安市羅江街道羅江天主堂，他們被驅逐出主教府，現無家可歸。

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據該報道說，閩東教區郭主教被驅逐出主教府，露宿街頭；多位神父和老人家也無家可歸。至少有五個堂區被關閉，包括福安、賽岐和雙峰，聖堂的電力和用水供應被切斷。當局以「消防安全」措施未達標準似有道理，但實是遭受迫害的借口。一些神父被趕出去了；修女們管理的老人院也被關閉。這三十多位老人家中，有些由親戚收留，其他則無家可歸。官方教會詹思祿主教被統戰部越過。一些神父認為教廷「太輕易」地簽署了《中梵臨時協議》。

據亞洲新聞說，當局為了加快趕遷他們，昨天(1月15日)從建築物上切斷了所有電力和用水的供應。官方提出理由，出於安全原因。在教堂大樓貼了一張通告，說明該建築物（10多年的所有許可證而建）未有遵照消防法規，因此必須「停止使用」。實際上，此等行動是官方藉以表達不滿，向拒絕簽署加入「獨立」教會的郭希錦主教和其神父施加壓力。

郭主教是《中梵臨時協議》的「受害者」之一，該協議已經將閩東教區變為執行協議的「試點」。隨着協議的簽署，獲取消絕罰令的官方教會詹思祿主教，應教宗方濟各的要求，並得到郭希錦主教同意降職為輔理主教並讓出正權主教職予詹思祿。不過，郭希錦主教從未接受加入獨立教會，因此他未被政府認可，結果他現在無家可歸。

該報道說，閩東教區多位拒絕簽署登記的神父，亦有完全相同的命運。最近幾天，由於「消防安全標準」的原因，至少五個堂區也被關閉，其中包括兩個大堂區：福安，有超過一萬個信徒；賽岐，有大約三千個信徒。在福安堂區，71歲的劉光品神父，是在毛派迫害後重建教會生活，現在他已經被逐出教堂，已經沒有地方可開彌撒，但他仍留在福安。另一方面，在賽岐堂區，50歲的黃進同神父被驅逐離開該市。

在賽岐，1月13日，政府在堂區附近關閉了一間敬老院，該敬老院由仁愛小姊妹會管理，將近20年，接待並照顧那些無家可歸的長者。 這房子住了三十多位長者。現在，有些老人家由其親戚接回家，但是其他一些長者無家可歸，在外流徙。

由於不遵守「消防安全標準」而關閉，這些理由僅僅是迫害的借口，雙峰堂區的關閉，正好證明了這一點。警察把沒有登記的神父驅逐出去。但幾乎​​在此之後，官方主教詹思祿任命了另一位堂區神父（已簽署為「獨立」教會的成員），結果該教堂可以重新開放，儘管沒有進行過任何樓宇結構修復。

據該報道稱，信徒之間有很多痛苦和困惑。多天以來，福安市的天主教徒白天和黑夜一直在教堂里看守，那裡的燈光和用水被切斷了。他們中的一些人對主教提出了投訴和批評。詹思祿主教沒有捍衛教會的自由，他「似乎更像是政治人物而不是牧者」。就他而言，詹思祿主教繼續要求抗拒的神父簽署成為「獨立」教會的成員，以避免更多麻煩，並提醒他們，這是教廷在2019年6月發布的《牧靈指南》所指示的。

但是，在閩東教區57位神父中，至少20位神父沒有簽名。他們說，簽名「僅僅是更大的迫害和控制的開始」，這往往使神父成為「黨的官員」並同意不向18歲以下的兒童及青少年傳福音（這與中國憲法背道而馳），並且要採取一切主動行動，傳福音到至高無上的共產黨。

該報道說，負責管理宗教和教會活動的統一戰線和宗教事務辦公室，決心剷除所有不屈從詹思祿主教的人。 據一些神父說， 詹主教對針對郭主教的所有驅逐行動一無所知。 郭主教和各個堂區的神父，統戰部希望通過威脅對家人的報復來強迫不情願的神父：將他們逐出家門或使家人受影響。

據該報道稱，一些神父談到教廷「太輕易」簽署《中梵臨時協議》。 他們說:「現在是梵蒂岡國務院從夢想中醒來的時候了，並承認它犯了一個錯誤，否則在這種情況下將是同謀。」