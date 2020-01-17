歐中投資關鍵談判 在華歐企促強硬 有威脅對華貿易戰第二戰場隱疑

歐盟駐華大使郁白今天表示，歐盟與中國之間的投資協議談判正在取得進展，經過六年的談判已進入“關鍵階段”。由歐洲35個國家商業聯合會組成的BusinessEurope批評，中國是歐盟主要貿易夥伴中限制最多的國家，該國投資壁壘眾多、對合資企業要求嚴格，而且政府採購市場對歐洲企業關閉。歐洲企業呼籲歐盟決策者對中國採取更加強硬的立場，確保歐洲企業有一個平等的競爭環境。

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據路透社今天報道說，歐盟駐華大使稱中歐投資協議談判進入“關鍵階段”。

歐盟駐華大使郁白(Nicolas Chapuis)周五表示，歐盟與中國之間的投資協議談判正在取得進展，經過六年的談判已進入“關鍵階段”。郁白在北京舉行的新聞簡布會上表示，協議談判“每個月”都在取得進展，歐盟將在協議中為歐洲企業尋求更寬的中國市場准入。

報道說，歐盟和中國都表示希望在2020年結束談判。

據郁白還稱，中國政府周四向他保證，最近簽署的美中第一階段貿易協定不會影響到歐洲企業。

歐盟貿易執委周四表示，歐盟將評估美國和中國達成的貿易協議是否符合世貿組織(WTO)規則。

歐盟是中國最大的貿易夥伴，中國是歐盟第二大貿易夥伴。

據該報道說，歐洲企業周四呼籲歐盟決策者對中國採取更加強硬的立場，確保歐洲企業有一個平等的競爭環境。

由歐洲35個國家商業聯合會組成的BusinessEurope表示，中國是歐盟主要貿易夥伴中限制最多的國家，該國投資壁壘眾多、對合資企業要求嚴格，而且政府採購市場對歐洲企業關閉。

據”BusinessEurope在寫給歐盟執委會與歐盟各國政府的報告中表示，“歐盟必須重新考慮對待中國的方式，更加強調互惠與條件限制。報告強調了中外企業在市場准入方面的差異、中國企業在戰略行業中的融資優勢、廉價的土地和能源，以及北京對中國部分行業的支持。

BusinessEurope呼籲歐盟面對中國時用一個聲音說話，共享有關中國的知識，並建議以對華政策為當務之急。

路透社說，中國未立即對這份報告表示意見。

BusinessEurope負責人Marcus Beyrer對記者表示，重新平衡與歐洲的關係符合中國的利益，因為如果現況持續下去將會改變全球經濟架構，對以出口為導向的中國不利。Beyrer表示，由於中國已經與美國發生貿易衝突，雙線開打貿易戰對中國來說並不是個好主意。