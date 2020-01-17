歐盟要找中美貿易初階段協議細節藏匿魔鬼

歐盟貿易執委周四表示，歐盟將評估美國和中國達成的一項重大貿易協議，看是否符合全球規則。“魔鬼藏於細節中，”歐盟貿易執委郝根通過視頻連線對倫敦舉行的一場會議發表講話稱，郝根表示，到目前為止，細節還“不太完整”。他本周在華盛頓會見美國官員。

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據路透社報道說，“魔鬼藏於細節中”，歐盟稱將評估美中貿易協議是否違反WTO規則

據歐盟貿易執委周四表示，歐盟將評估美國和中國達成的一項重大貿易協議，看是否符合全球規則。

中美兩國周三簽署了第一階段貿易協議，緩解了持續18個月的貿易爭端。根據該協議，中國將在未來兩年內增加購買2,000億美元的美國商品和服務，作為交換，美國將暫緩及降低部分加征的關稅。

據該報道稱，“魔鬼藏於細節中，”歐盟貿易執委郝根通過視頻連線對倫敦舉行的一場會議發表講話稱，郝根表示，到目前為止，細節還“不太完整”。他本周在華盛頓會見美國官員。

據郝根指，“他們已經超出了通常達成協議的框架……他們是直接在雙邊基礎上達成協議的，我們必須進行評估，看協議是否符合世貿組織(WTO)的規則。”

據郝根表示，協議中並未解決歐盟和美國之前希望中國進行的“結構性改革”，歐盟希望了解美中兩國在第二階段磋商中將會討論的內容。