武大郎真有其人烈士 註冊商標遭拒絕

中國有公司申請武大郎為商標但遭到工商管理部門以中國革命烈士不容褻瀆為由拒絕，在網絡引發議論。中國國家知識產權局證實武大郎同名同姓者，被列為革命烈士。不過，據信知識產權局商標局旗下網站中，申請“武大郎”相關商標的共73個，且不少都成功獲得註冊。

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據東網今天報道說，公司申請“武大郎”商標被拒，官方稱是烈士。

武大郎普遍被認為是《水滸傳》中的虛構人物。據書中劇情，武大郎是《水滸傳》中的悲劇人物，除了貌醜家貧，還被妻子潘金蓮戴綠帽。

據該報道，中國內地一間公司近日申請以“武大郎”作為商標遭到駁回，原因是武大郎是國家認定的烈士。國家知識產權局周二（14日）證實事件，引髮網民討論，但原來武大郎在近代史上真有其人。

該張駁回通知書在本月7日發出，提到相關商標申請違反《商標法》第10條、第30條的規定：“‘武大郎’為我國烈士，用作商標易產生不良的社會影響，不得作為商標使用。”

據消息說，中國內媒翻查國內的革命烈士名錄，發現浙江寧波餘姚縣確曾有人叫武大郎，曾參加新四軍的浙東遊擊縱隊，1945年10月浙江嘉興的澉浦鎮犧牲。不過有網民發現，在知識產權局商標局旗下網站中，申請“武大郎”相關商標的共73個，且不少都成功獲得註冊。

據申請該商標的公司回應，在官方數據庫“中華英烈網”中，確實有與武大郎同名的烈士。但駁迴文件已被商標局收回，對方稱會重新下發審查意見。