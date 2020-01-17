用不用華為: 考驗英國退歐時代外交政策

英國用不用華為發展英國的5G戰略成為考驗議題。在華為的問題上，英國首相約翰遜似乎正在努力做到兩全其美。然而，如果這一推理也適用於脫歐後的英國，那接下來的問題是，約翰遜政府會在多大程度上敢於冒着激怒美國的風險讓華為參與本國的5G規畫。

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據英國金融時報今天報道說，華為問題考驗英國退歐時代外交政策。該報道並說，目前歐洲各國都在安全上嚴重依賴美國。約翰遜政府會在多大程度上敢於冒着激怒美國風險，讓華為參與英國5G建設？

英國首相鮑里斯•約翰遜(Boris Johnson)周二在接受英國廣播公司(BBC)採訪時表示，在他的治理下，英國打算扮演“其傳統角色，即充當歐洲大國與美國之間的橋樑”。該報道認為，這一說法忽略了一個核心問題：幾十年來，正是英國的歐盟(EU)成員國身份才使得倫敦在美歐關係中對華盛頓有着極其重要的意義。它還忽視了，德國在1990年重新統一之後，柏林是如何一步步成為華盛頓在歐洲首屈一指的夥伴的。

然而，美德關係在特朗普擔任總統期間出現惡化，約翰遜或許覺得他可以在英國於1月31日正式脫歐後利用這一契機 更不用說假如特朗普在11月贏得連任的話。

據該報道稱，英國作為美歐橋樑的想法在接下來幾年將面臨嚴峻考驗，主要原因在於，一些更大的地緣政治力量正在塑造世界格局。根本的一點是，美國已將中國認定為其21世紀的長期競爭對手。這一立場得到了來自兩黨的廣泛支持，以及大量美國商界人士的力挺，必將在特朗普政府屆滿後延續下去。

華盛頓正在施壓其所有歐洲盟友（但尤其是英國），不要讓中國企業華為(Huawei)參與對各國經濟的技術發展至關重要的5G移動網絡的建設。上周，到訪倫敦的一個美國代表團警告英國人，華為參與英國的5G建設將構成嚴重的安全風險，因為美國人認為，該公司歸根結底受制於中國政府影響。

報道稱，一種危險是，美國、加拿大、英國、澳大利亞和新西蘭之間的“五眼聯盟”(Five Eyes)情報共享安排或將遭到破壞 這也是澳大利亞政府2018年決定將華為排除在本國5G建設之外的部分原因。

值得注意的是，德國政府也注意到了來自華為的潛在威脅。根據去年12月曝光的一項法律草案，任何帶來“不受憲法控制的政府影響、操縱或間諜活動之風險”的公司，都應被排除在德國的核心和外圍5G網絡之外。

圍繞脫歐後英國與歐盟的關係，約翰遜將因提出英國應該“魚與熊掌兼得”而被永遠銘記。而在華為的問題上，他似乎也在努力做到兩全其美。在接受BBC採訪時，他表示自己不會損害英國在“五眼聯盟”系統中的地位，但他希望為英國人民提供最好的5G技術。這意味着，約翰遜政府將允許華為至少部分參與，有可能僅限於5G網絡中所謂的“非核心”部分。

英國國內情報機構“軍情五處”(MI5)的負責人安德魯•帕克(Andrew Parker)本月表示，沒有理由擔憂華為的參與會破壞“五眼聯盟”的合作。

正如哈維•莫里斯(Harvey Morris)去年在《中國日報》(China Daily)上撰文所言，英國設有一個“華為網絡安全評估中心”(HCSEC)，在該中心，華為僱員在英國政府的情報機構“政府通信總部”(GCHQ)監督下工作。該中心所設的監督委員會(Oversight Board)去年發布了一份報告，對華為的安全系統存在的缺陷表示了一定的擔憂，但暗示這些缺陷不是中國政府幹預造成的。

該報道說，在一些重大的外交政策議題上，如伊朗核協議，約翰遜政府站在法德一邊。但目前，所有歐洲國家在安全上都嚴重依賴美國，尤其是在對俄關係方面。正如Mercy Kuo寫道：“只要這種局面不發生變化，歐盟及其成員國在地緣政治上將繼續與美國、而非與中國保持近得多的關係。”然而，如果這一推理也適用於脫歐後的英國，那接下來的問題是，約翰遜政府會在多大程度上敢於冒着激怒美國的風險讓華為參與本國的5G規畫。