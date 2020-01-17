紀錄香港反修例運動攝影及文宣著作《誰衛我城》《吶喊》將出版

兩本紀錄香港2019年反修例運動的著作：《誰衛我城》以及《吶喊》，即將面世。前者內容收錄了去年長達六個月前線記者及攝影師現場第一手鏡頭捕捉下的影像；後者則收錄了反修例運動出現的文宣藝術創作。根據兩書的出版人宣稱，售書利潤將全數撥捐慈善、非牟利及其他有心阻止和有意義的倡議。

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根據Defiance-voice-hk網站，這本紀錄香港覺醒的攝影集《誰衛我城》，紀錄了從龐大遊行開始的抗議運動，引發警方動武拘捕，轉而大肆破壞，最後（區議會）選舉大獲全勝的整個過程。包括了世界上一些最優秀的本地和國際攝影師，都成為了歷史的見證者。攝影記者站在香港抗爭的前線，用鏡頭捕捉了一些最細緻情景及最關鍵時刻。出版人希望這本攝影集能讓讀者透過這些影像來重溫這次不凡時刻，看看港人如何奮起抗爭。這是關於覺醒的故事，由攝影師目睹並拍攝下來。

根據出版人表示，而、《吶喊》為《誰衛我城》的姐妹作，內容輯錄今次香港抗議運動產生的藝術創作、口號及文宣。

自六月份首場大遊行，抗議浪潮伊始，香港藝術家就大受街頭連綿不絕的戲劇發展所啟發。透過海報創作、塗鴉、廣東話食字，以及網絡爆紅事物，他們的作品反過來又表達出大家的種種悲痛、憤怒和焦慮。在某些極低沉的時刻，藝術家帶來了輕鬆舒解，從而注入動力讓運動保持活力。《吶喊》的總編輯為 Childe Abaddon，他是連儂牆的眾多創作人之一。

出版人聲稱，是次攝影集和文宣藝術圖冊出版計畫，本出版團隊本着不牟利的信念，售書利潤全數撥捐慈善團體及援助組織，並儘可能在公平可行的方法下，聽取書籍購買者的建議和投票來選擇受惠慈善的機構和倡議。

《誰衛我城》 的總編輯為May James，她一九九五年入行從事攝影工作，主要拍攝運動項目及人像，曾在英國和香港工作。二零一九年六月起，她把街頭攝影轉為聚焦在爆發了的香港抗議運動。她的作品刋登於華爾街日報、衛報、金融時報和CNBC.com等；

另一位總編輯是屢獲殊榮的攝影師Robin Moyer（馬樂平）。他1970年在越南開始影像新聞工作者生涯，一九七八年起為TIME拍攝。一九八三至一九九八年，他成為TIME的首席合約攝影師，他的封面人像作品包括李光耀、昂山素姫、趙紫陽和鄧小平；

充當美術指導的是Roger Black，過去半世紀是一名出版業的先驅美術指導和設計師，1970年開始設計工作，後來自立門戶，曾服務過滾石雜誌（Rolling Stone）、君子（Esquire）、新聞周刊（Newsweek）等著名雜誌。

廖建明是《誰衛我城》的中文撰文，他過去30年在香港和美國從事新聞及評論工作，曾任信報財經新聞特別項目總監、蘋果日報和香港經濟日報評論版編輯。他曾為紐約太陽報寫專欄，又是華盛頓郵報外交及國際事務網站 Post Global 的博客。他贏得一九九八年“人權新聞獎”的英文評論大獎。

擔任英文撰文的是Keith B. Richburg（瑞凱德），任職華盛頓郵報34年，歷任本地及全國新聞記者、外國新聞編輯，曾在東南亞、非洲、香港、巴黎及北京擔任駐外記者20年。他獲獎無數，包括兩度榮獲 George Polk Award：1993年報道索馬里的國際報道獎，以及1999年報道亞洲經濟危機的經濟報道獎。他現任香港大學新聞及傳媒研究中心總監。

《吶喊》的總編輯是Childe Abaddon，出身自90年代廣告界，曾任數間4As廣告公司 。由廣告插圖員開始到創作總監；擔任中英文撰文的是王靖（Rachel Wong），畢業於香港大學比較文學系，曾任紀錄片製作人、編輯、和自由記者，偶有涉獵社區參與藝術。

根據出版人的網頁，捐助範圍包括：本地人道支援組織，包括對受影響的人士提供法律、醫療及財務支援 ；支持與促進新聞自由，以及發展思想無疆的新聞工作；致力於保障和捍衛兒童和學生的權利及自由；﻿旨在解決和向社區提供促進心理和精神健康方面的資源。此外，出版人還歡迎

讀者根據個人喜好提出慈善機構的建議。

有關出版日期及其他詳細資訊，可透過電郵 info@defiance-voices-hk.com 作進一步查詢。