網指劉鶴簽協喪權辱國 有劉鴻章譏聲

美國總統特朗普與中國副總理劉鶴2020年1月15日在白宮簽署了美中第一階段貿易協議。北京官方和中國媒體對美中第一階段貿易協議正式簽署齊聲表示歡迎，稱這一協議的達成是互利共贏，有利於美中兩國，也有利於世界，符合中國改革開放的方向。相比美中兩國官方對於協議的簽署的高調讚揚，兩國民間都存在批評意見。有中國網民將劉鶴與李鴻章類比，認為劉鶴與美國簽訂不平等條約“喪權辱國”。

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據美國之音報道說，中國官媒稱美中首階段協議“雙贏”，學者贊而網民嗆“劉鴻章”。

北京官方和中國媒體對美中第一階段貿易協議正式簽署齊聲表示歡迎，稱這一協議的達成是互利共贏，有利於美中兩國，也有利於世界，符合中國改革開放的方向。經濟學者指出，該協議如能切實履行，實際上是糾正了過去中國對美貿易中和國企與民企之間的不平等狀況。

中國官方對美中達成第一階段經貿協議表示歡迎。中國國家主席習近平通過中方牽頭人劉鶴副總理在簽字儀式上向特朗普總統轉達了一封信，表示希望雙方把協議落到實處。美中的第一階段協議讓貿易戰停火，美國同意暫停加征新的關稅，中國同意擴大採購美國的商品和服務，美國對中國已經加征的關稅大體維持不變。公開的協議文本涉及知識產權保護、技術轉讓、彙率、中國擴大對美國產品和服務的採購、金融領域開放以及爭端的處理等。協議實施的相關細則沒有公開。

該報道說，中國官媒一改對這場美中貿易摩擦和美國所提要求的批評語調，不再重複“奉陪到底”或者“搬起石頭砸自己的腳”之類的狠話，而是一律為這個協議的達成點贊。新華社報道說，這是一份基於平等和相互尊重的協議。報道認為，協議的簽署標誌着雙方朝着解決問題的正確方向邁出重要一步。中共黨報人民日報綜合多位專家的觀點，對協議內容作出相當正面的高度評價。周四的央視新聞聯播也播放了一段大約兩分鐘的國際社會積極評價中美貿易協議的新聞。

該報道說，相比美中兩國官方對於協議的簽署的高調讚揚，兩國民間都存在批評意見。有中國網民將劉鶴與李鴻章類比，認為劉鶴與美國簽訂不平等條約“喪權辱國”。

報道引述原北京天則經濟研究所所長盛洪認為，過去美國對中國產品的關稅是中國對美國產品關稅的二分之一，美國企業進入中國市場在市場准入方面也不佔優勢，很多領域中國市場並不開放，美中雙方簽訂協議，實際上是糾正了過去中國對美貿易的不平等。盛洪指，美國提出的結構性改革對中國是有好處的，只是對中國的某些利益集團不利而已。

據盛洪說：你要看一看中美原來的貿易狀況，本身是不平等的，況且對不公平貿易的觸動，對中國人民是有好處的，包括國有企業，在中國國內都不平等，國有企業有免費的土地，有大量貸款，民營企業是沒有的，這些是不平等。我們要改革國有企業，不要讓他有那麼多特權，難道不是對中國人民有好處嗎？開放互聯網難道不是對中國人民有好處嗎？所謂的不平等，實際上是對他們的利益集團不平等。

美國之音說，中國網民熱議這一經貿協議。微博上有大量評論認為，中國在美方未降低關稅的情況下做出了妥協讓步。有網友感到不快，因為美國全面封殺華為，而中國制裁對台軍售企業、實體清單到現在還沒有下文。有評論稱該協議是美日《廣場協議》的翻版，還有網友留言譏諷稱“劉鴻章”。與此同時，人民日報微博評論區僅顯示了幾條評論。

該報道說，美中首期協議簽署的次日，中國股市並沒有出現股民期待的利好行情，滬深兩市均小跌約零點五個百分點。