罷免韓國瑜 高雄第一階段支持票達標

台灣中央選舉委員會17日公布確認罷免高雄市長韓國瑜第一階段的提議人數達標，高雄罷免韓國瑜運動發起人尹立呼籲市府政務官退出選委會以利罷免案進行。

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據中央社今天報道說，罷韓一階達標，發起人尹立籲高市府政務官退出選委會。

中選會今天公布確認罷免高雄市長韓國瑜第一階段的提議達2萬2814人門檻，將函請提議人領取第二階段連署人名冊。Wecare高雄發起人尹立籲市府政務官退出選委會以利罷免案進行。

高雄市選委會主委、副市長陳雄文接受中央社記者電話採訪，他表示，選罷法沒有規定政務官要退出選委會，高雄市選委會秉公處理罷免案；至於剔除1348份提議案，其中含死亡、有案在身、軍公教人員等。對於韓國瑜是否重新兼任選委會主委，陳雄文表示，韓國瑜回選委會，只會引發口水戰。

“Wecare高雄”、“公民割草行動”等團體發起罷韓提案在去年12月26日由罷韓領銜人陳冠榮提出，經選委會審查提議書報中選會，中選會指出，符合規定的提議人數為2萬8560人，已達2萬2814人的門檻。

尹立接受中央社記者電話採訪時表示，不解剔除的1348份提案理由，要求中選會說明清楚，以免二階連署再犯同樣的錯誤。他說，為讓罷韓案能順利推動，呼籲市府政務官全面退出選委會，並盼市府不要以行政手段干預、卡罷免案。

尹立指出，依規定的罷免期程將會在新年期間展開第二階段的連署，公民團體會在近期公布罷免總部，也盼返鄉民眾多留幾天並參選連署，讓連署通過、光復高雄。

據該報道說，高雄市公民數逾228萬，依據選罷法規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，即第1階段要有2萬2800份以上的提議書，第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾57萬票）。