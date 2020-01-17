蔡英文當選後美國軍艦首穿台灣海峽

任何國家軍艦穿越台灣海峽都成為敏感事件。台灣國防部1月17日稱，美國一艘作戰艦16日根據一般航行任務從西南海域，由南向北經過台灣海峽，台灣軍方全程掌握，中方也表示密切關注並監視該艦。

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據美國之音今天報道說，台灣大選後美艦首度穿越台海，中方表示密切監視。據台灣國防部1月17日稱，美國一艘作戰艦16日根據一般航行任務從西南海域，由南向北經過台灣海峽，台灣軍方全程掌握，中方也表示密切關注並監視該艦。

該報道說，這是在台灣總統蔡英文1月11日的台灣大選中以壓倒性優勢贏得連任後，美國軍艦首次穿越台灣海峽航行。在此之前，中國自製航母“山東艦”曾經兩度航行台灣海峽，台灣政府譴責此舉試圖影響選舉。

據中國外交部發言人耿爽17日在例行記者會上表示，中方密切關注並且全程掌握美國軍艦過航台灣海峽的情況。據耿爽強調，台灣問題事關中國的主權和領土完整，是中美關係中最重要、最敏感的問題。“我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，慎重妥善地處理涉台問題，以免損害中美關係和台海的和平穩定。”

報道稱，美國海軍第七艦隊發言人凱利(Joe Keiley)表示，提康德羅加級(Ticonderoga-class)導彈巡洋艦夏洛號(USS Shiloh)是依據國際法例行通過台灣海峽。這位發言人還說，這項行動是展現美國致力於自由開放的印太區域。美國海軍會持續在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。