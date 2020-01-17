解放軍強化備戰 一年兩徵兵

中國國防部宣布改革徵兵及退役制度，解放軍自今年起實行一年兩次徵兵兩次退役，是繼2013年調整徵兵時間後，徵兵工作又一次重大改革。專家認為，解放軍徵兵改革，有利於保持高度戒備。

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據中央社報道說，解放軍兵員改為每年兩征兩退，官方說為保持高度戒備。

中共解放軍今年起將徵兵及退役周期從每年“一征一退”改為“兩征兩退”，引起注意。中國國防部今天說，此舉是確保部隊“始終保持高度戒備狀態”，且“召之即來、來之能戰、戰之必勝”。

該報道說，中國國防部昨天透過官網回應說，解放軍今年起實行一年兩次徵兵兩次退役，是繼2013年調整徵兵時間後，徵兵工作又一次重大改革。據中國國防部表示，這一改革是在保持年度兵員徵集總量穩定的前提下，透過增加徵集次數減少單次入伍新兵數量，保持兵員“平穩進出”，確保部隊“始終保持高度戒備狀態，召之即來、來之能戰、戰之必勝”。

在回應中，中國國防部說，此舉對於進一步提升共軍兵員徵集和新兵訓練素質，夯實部隊戰鬥力建設基礎，進一步濃厚“全社會尊崇軍人職業氛圍”，具有重要意義。

據中國國防部指出，實行“兩征兩退”後，仍以大學生為重點兵員徵集對象，上半年重點徵集各級各類院校已畢業生、高職高專畢業班學生和各類社會技能人才，下半年重點徵集各級各類院校應屆畢業生、在校生和新生。