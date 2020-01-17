中美貿易首階段協定 網評4跡象顯習或毀約

中美貿易剛剛簽署第一階段談判協議，媒體與各界評論不一。有分析指中國的官方信息顯示該協議脆弱，並沒有照章執行的信心。有分析認為，多個跡象顯示中國可能毀約。分析還認為，與特朗普簽署貿易協議如此重要，中國國家領導人習近平卻沒有出席儀式。

廣告 繼續瀏覽後續

據消息樹引述看中國消息說，中國或已發出4個撕毀協議信號? 特朗普也埋好升級伏筆。

該報道指自由媒體全民共振平台發言人李一平認為，中美第一階段貿易協議剛剛正式簽署，但中共已然發出了毀約信號。而特朗普簽約時就有個特別安排，在為貿易戰升級做鋪墊。

該報道引李一平在其自媒體中分析，雖然第一階段貿易協議剛剛正式簽署，但實際上中美之間的摩擦才剛剛開始，而中共已然發出了4個毀約信號。第一個毀約信號是：習近平沒有參加簽字儀式。以前中共同那些小國簽署協議時，習近平都參加，而這麼重要的經濟協議，習近平卻沒有來，這說明他不想承擔簽署協議的責任，在為今後毀約做好準備。

據稱第二個毀約信號：劉鶴本來應當一月初就來美國簽約，但推遲到1月13日。原因是1月3日美國斬首伊朗第二號人物蘇萊曼尼，中東局勢緊張，中共判斷美國和伊朗可能開戰，如果打起來，美國被牽制住的話，中共可坐收漁翁之利，不再需要簽署協議。不料，伊朗服軟了，劉鶴只好啟程赴美。如果世界其它地方發生類似事件，美國被牽制住了，中共一定會趁機毀約。

第三，《環球時報》在1月6日發表社論稱，中美不應簽署第一階段貿易協議，因協議的內容不完善、不合理，即使簽了，也很難執行，走不遠，應該再等等。李一平分析，環時是中共的喉舌媒體，其社論代表整個中共立場。環時說要耍賴，也就是中共想要耍賴。

該報道指第四個信號是，1月初，中共農業部部長韓俊表示，即使簽訂了第一階段貿易協議，中國給各國農產品的配額也不會改變。而美中貿易協議要求中國在未來兩年每年從美國購買400億美元以上的農產品。這個金額比以往高出兩倍。如果中共不改變配額，這個協議將如何執行呢？作為中共官員，除了最高領導人，其他人都不敢亂說亂動，也就是說韓俊的說法是習近平的意思。讓韓俊代言，美國抓不到把柄，但體制內的人一聽就明白了，這是緩兵之計。

據該報道說，中共在政治、經濟、軍事等各方面的準備都不充分。特朗普已經發話，如果不簽的話，他將“萬箭齊發”。那樣的話，關稅將全面提高，外資企業將加速逃離中國，國內企業將大量倒閉，中國的經濟將出現斷崖式的下跌。