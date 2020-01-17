趙紫陽逝世15周年防民眾祭悼 墓園嚴控如變監獄

今天是已故中共前總書記趙紫陽逝世15周年，他的親友和舊部屬上午到北京昌平區的民間墓園拜祭，親友形容墓園設有監控鏡頭，並有樹木圍起墓碑，“如同監獄”。批評認為，應該有很多人想祭拜憑弔趙紫陽，而趙紫陽又是公眾人物，墓碑應該對外開放。

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據中央社今天報道說，趙紫陽逝世15周年，親友祭拜指墓園如監獄。該報道引述香港媒體消息說，今天是已故中共前總書記趙紫陽逝世15周年，官方香港電台消息指，趙紫陽的親友和舊部屬上午到北京昌平區的民間墓園拜祭，親友形容墓園設有監控鏡頭，並有樹木圍起墓碑，“如同監獄”。

該報道引述趙紫陽兒子趙二軍說，墓地與之前購買時的情況很不一樣，以前較開放自由，現在較為封閉，“與派出所、監獄一樣”。據消息，趙二軍指墓地設有監控鏡頭，並有樹木圍起墓碑，他相信是當局希望遮蔽墓地，不讓老百姓找到其父母安葬的地方，不希望墓地成為“聖地”。

香港報道又引述已停刊的炎黃春秋月刊副總編輯王彥君說，去年10月趙紫陽骨灰安葬時，從遠處已經看到墓碑，後來當局在墓園設置監控鏡頭，又不準前往獻花拜祭的人拍照。他說，到了今天，當局更用樹木及圍欄包圍墓碑，令人難以接受。據王彥君表示，應該有很多人想祭拜憑弔趙紫陽，而趙紫陽又是公眾人物，墓碑應該對外開放。

中央社說，1989年北京爆發民主運動，趙紫陽被中共黨內批評同情運動，同年被撤銷黨內職務，其後更被軟禁。趙紫陽和妻子梁伯琪分別於2005年初和2013年底去世，骨灰一直安放在富強胡同6號四合院，趙家多年來與當局商討下葬骨灰的問題，直到去年10月才得以安葬在北京昌平區民間墓地“天壽園”。