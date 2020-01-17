2019經濟增長雖降至6.1% 官方稱完成任務

中國官方今天公布的數據顯示，2019年中國經濟增速放緩至6.1%，貿易和商業信心下滑導致這項備受關注的指標降至近30年來最低水平。不過，這一增速仍落在了中國政府設定的目標範圍內。中國統計局長今天指2020年經濟穩定增長依舊可期，消費仍是主要拉動力。

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據華爾街日報今天報道說，中國去年經濟增速降至6.1%，受貿易和商業信心下滑影響。

該報說，周五公布的數據顯示，2019年中國經濟增速放緩至6.1%，貿易和商業信心下滑導致這項備受關注的指標降至近30年來最低水平。不過，這一增速仍落在了中國政府設定的目標範圍內。

經歷多年的兩位數百分比增長後，中國經濟增速在2011年見頂，自那以後經濟放緩逐漸加劇，在去年波及了國內許多領域，特朗普(Donald Trump)政府施加的貿易壓力和關稅措施更是讓中國經濟雪上加霜。

該報道稱，即便如此，6.1%的經濟增速仍落在中國政府制定的6%-6.5%的目標範圍內，儘管較2018年修正後的6.6%增幅有所放緩。中國國家統計局認為去年國民經濟運行總體平穩。去年第四季度中國經濟增速為6%。

據路透社報道說，中國2019年經濟增長6.1%完成目標，四季度顯現企穩跡象。

據官方報告，中國四季度GDP一如預期同比增長6%，全年則勉力同比增長6.1%，實現年初制定的6-6.5%的增長目標。全年固定資產投資同比增長5.4%；12月單月工業超預期增6.9%，為去年3月以來最高。

報道引述分析人士指出，數據顯示中國經濟在去年末已開始企穩，考慮到面臨的國內外複雜環境，6.1%的經濟增長含金量較高，他們多認為2020年經濟具備企穩改善潛力。此前國務院副總理劉鶴表示今年1月一些高頻數據顯示中國經濟比預期的要好，對今年經濟走勢保持樂觀。

路透社說，中國去年實現GDP同比增長6.1%符合年初目標，但逐季下滑的態勢仍令市場擔憂。對此中國國國家統計局局長寧吉喆周五表示，GDP的季度波動是正常的，中國不刻意地追求經濟增速，而是追求有質量、有效益的合理增速，2020年經濟穩定增長依舊可期，消費仍是主要拉動力。