中美簽約不撤關稅 有質疑北京奉陪到底還是奉賠到底

在美國不撤關稅的情況下，美中兩國簽署了《第一階段經貿協議》。中方簽約代表、國務院副總理劉鶴還沒回到北京，在中國管制嚴格的互聯網上，就已有網民形容他是“劉鴻章”，像當年李鴻章簽《馬關條約》般喪權辱國。第一階段協議對中國真那麼糟嗎？美國總統特朗普說，第二階段協議要立刻展開談判，但為何中國卻又釋出“以拖待變”的訊號？自由亞洲報道指，中國是否奉“賠”到底。

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據自由亞洲報道說，美國簽約不撤關稅，中方奉“賠”到底？

音樂聲伴隨着華麗水晶吊燈照耀，劉鶴陪着特朗普走上白宮東廳舞台，4位中國高層官員15日站在台上，看着特朗普喜孜孜地講述《美中第一階段經貿協議》的好，包括涵蓋杜絕知識產權盜竊、強迫技術轉移，以及更公平市場准入等問題。特朗普一人獨講超過半個小時，站着聽講的劉鶴，只能面無表情地聽着特朗普數落中國各種不公平貿易作為。

該報道說，特朗普還點名進入中國市場時，遭遇不公平對待的美國企業，告訴他們，面對中國，膝蓋不能軟。特朗普說：“波音公司，當你想要和中國合作或賣飛機給中國時，你再也不用犧牲自己（得來不易的科技研發成果了）。美國企業，你們聽到嗎？你們再也不用割捨放棄任何東西了，‘要強硬、要強硬’！不能再讓強迫技術轉移的事情發生了。”

對中國要強勢，特朗普的堅持還表現在關稅上。他當著劉鶴的面說了不只一次，美國對中國約3700億美元產品課徵7.5%-25%的關稅，“協議簽署後繼續存在”。另外，對特朗普競選連任有加分的，還在於中國承諾未來2年內，會向美國採購產品與服務，金額高達2000億美元。

根據第一階段協議文本，為確保 “迅速有效”履行協議，美中雙方將建立“雙邊評估和爭端解決安排辦公室”機制。顯然特朗普政府清楚知道，中國過去在兌現承諾上的信用不佳，而這一機制確保美國能在中國違反承諾時增加關稅，中國還不能報復。

該報道說，也難怪，就算中國官媒不斷高調宣稱，這是兩國“互利雙贏”的協議，還是有中國網民把劉鶴比成了“李鴻章”；更譏笑中國外交部曾說對美國打關稅戰“奉陪到底”的那股氣勢，怎麼一下變成“賠錢”的“賠”，奉“賠”到底。