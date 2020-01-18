假博士? 蔡英文彪悍回應以身為倫敦政經學院博士為榮

台灣大選結束後，英國倫敦政經學院官方名義祝賀蔡英文連選連任，美國官方道賀敏感以博士稱呼，均有挺蔡意味。台灣以及國際多達近兩百位博士聯署批評蔡英文博士論文造假，並在選前投票前夕國際運作責問蔡英文，遭到政治行為質疑。台灣官方多次澄清並證實蔡英文博士論文無假。台灣媒體今天指，蔡英文推特回應英國母校，稱以身為倫敦政經學院博士為榮。

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據台灣上報今天報道說，LSE推特貼文賀校友連任，蔡英文轉貼說：以身為倫敦政經學院博士為榮。

蔡英文總統順利連任，她的母校英國倫敦政經學院（LSE）日前發布除發布新聞稿外，也在推特發文祝賀，蔡英文17日也轉貼母校推特貼文，稱身為倫敦政經學院博士為榮。

據該報道說，倫敦政經學院17日在推特上表示，“恭喜我們的校友蔡英文博士連任台灣總統”，且在句末放上中華民國國旗。蔡英文也轉貼倫敦政經學院的貼文回應，“我永遠以身為倫敦政經學院博士為榮。”

據該報說，不過，倫敦政經學院15日在官網發布的新聞內容卻惹出爭議，媒體人彭文正在臉書上指，“LSE出現一篇錯誤百出、張冠李戴的報導，”LSE的新聞稿中提到“蔡英文曾擔任台灣副總統（previously served as Taiwan\'s vice president）”，並同時提到俞國華（Yu Kuo-hua），曾在1984年至1989年擔任總統，等錯誤資訊。