孟晚舟又出庭 引渡案仍天長日久 或認美國指罪但加國無罪

被加拿大當局拘捕的華為副董事長孟晚舟，在當地時間星期五現身溫哥華的卑詩省最高法院，出席引渡聆訊前的預審程序。孟晚舟的辯護律師表示，加拿大沒有禁止商人與伊朗做生意，孟晚舟未有觸犯加國法律，未能達到引渡美國的要求，並認為如果引渡孟晚舟到美國可能會開先例，干預加拿大的外交權力，並認為事件涉及重大公共決策，應由議會決定。根據加拿大公布司法文件，香港滙豐銀行HSBC早於2013年知道華為與星通關係。

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據蘋果日報今天報道說，孟晚舟現身法院，律師辯稱在加國沒犯法，分4次庭審至11月。根據法庭安排，對孟晚舟的庭審會在1月到11月期間分四次進行，涉及孟晚舟被控罪名的三個方面，包括是否雙重犯罪、加方逮捕的程序問題，以及美方指控罪名的部分。其中下星期的首次庭審預計進行5日。

該報道說，穿着橙色大褸的孟晚舟現身法院，她表現嚴肅，未有回應在場記者提問。孟晚舟的律師向法院提交文件，指加拿大未有禁止與朗做生意，當局更是鼓勵包括銀行在內的企業與伊朗做生意，孟晚舟的行為沒有違反加拿大的法律，因而無法達至引渡到美國的其中一個要求，就是指控的罪行，要在美加兩國同屬犯罪行為。

報道稱，孟晚舟的律師更批評，美國法律已經變成加拿大法律，認為一旦法院批准孟晚舟引渡到美國，將會開極壞的先例，干預加拿大的外交權力，認為案件應交予議會決定，而非由司法人員決定。

加拿大法院預計在當地時間星期一，進行孟晚舟的引渡聆訊，預計將進行四日，然而，控辯雙方亦已提示法官，由於已經提交新的文件，雙方或需更長時間進行辯論。

控方早前提交法院的文件指出，孟晚舟涉嫌誤導滙豐銀行隱瞞華為和伊朗的業務，已經構成欺騙銀行，行為在加拿大和美國都屬於違法，符合引渡所需的雙重犯罪原則，聆訊無關美國制裁令。