將計就計中國擬將爆買美國石油 原油市場或大洗牌

在中美貿易協議中，中國承諾大幅增加採購美國能源產品，路透社引述行業消息人士指出，如果美國石油在中國市場排擠主要競爭原油品種，將改寫全球原油交易流動。

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據路透社報道，中國或將爆買美國石油，引發全球輕質原油市場大洗牌。

中國承諾未來兩年購買至少價值524億美元的美國能源產品，貿易商及分析師指出，實現這項承諾的唯一途徑是大幅增加對美國原油的進口。美國目前已是全球最大石油生產國。但為了讓美國石油進口有大幅增加的空間，中國進口商料將減少對巴西、挪威及西非等地類似品種或更昂貴品種的訂購，如此一來可能引發一場席捲全球的輕質低硫原油市場大洗牌。

據一位中國國有油企的消息人士稱，“要分散供應源及壓低西非原油價格的話，美國原油一直都是個好選擇。”這位中國國有油企的消息人士並表示現在運費非常高。

該報道稱，交易員表示，美國原油與一些非洲原油的特性類似，因此可以取代非洲原油供應煉廠。多數非洲原油主要是在現貨市場交易，因此進口商要想替換這些原油，會比替換那些被長期供應合同鎖定的原油更加容易。

中國獨立煉廠並未購買美國原油，但一些貿易消息人士說，如果中國取消了對美國石油現行的5%關稅後，交付至中國的西德克薩斯中質油(WTI)米德蘭價格估計要比巴西Lula原油和某些西非原油每桶便宜0.50-1美元，因而具備吸引力。未來兩年美國石油產量料將創紀錄，中國重新成為美國石油的大買家，有助於消化過剩供應，不過近期美國石油至亞洲的運費飆升，令出口放慢。

報道引述消息人士稱，中國自美國大舉進口石油可能令其他亞洲買家承壓，比如印度、韓國和台灣，2019年當中國做壁上觀的時候，他們均增加了對美國石油的進口。

據高盛分析師在1月10日的報告中估計，2020年中國的原油進口將可能增至50萬桶/日，2021年將達到80萬桶/日。

路透社說，澳大利亞國民銀行(NAB)大宗商品研究主管Lachlan Shaw說道：“協議中的能源部分可能會輕鬆履約，” Lachlan Shaw並補充道未來兩年隨着新的煉油產能上馬，中國原油需求將增加。