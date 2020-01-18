悉尼大學副教授投書呼籲台灣理應成為正常國家

蔡英文在11日落幕的台灣大選中以817萬高票獲得連任，民進黨再次在國會過半後，澳大利亞悉尼大學副教授巴博內斯（Salvatore Babones）15日以「台灣理應成為正常國家」為題，投書美國「外交政策」（Foreign Policy）呼籲國際社會承認台灣為一員。

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據中央社報道：巴博內斯在評論文章中表示，國際社會須停止玩台灣地位遊戲，美國應漸進式承認台灣。台灣文化主要源於中國雖是不爭的事實，但台灣不是中國，正如同美國不是英國，奧地利也不是德國。他說，台灣與世界上其他地方一樣擁有複雜歷史，中國雖在台灣歷史上佔一大部分，但在現今台灣組成中所佔比例卻越來越小。

巴博內斯引述去年6月公布民調指出，目前56.9%的台灣民眾認為自己是台灣人，36.5%認為自己同時是台灣人及中國人，只有3.6%認為自己是中國人。他表示，中國對香港的打壓，使台灣人更加不願被北京統治。

巴博內斯說，台海兩岸各自維持事實上獨立已長達70年，所謂「一中」迷思也越來越薄弱，中國領導人雖多次表示，不放棄以武力統一台灣，但兩棲攻擊在後勤上充滿挑戰，北京究竟是否有能力執行也令人懷疑。

巴博內斯強調，沒有理由因為未來敵對威脅，讓擁有2400萬人口的台灣永遠停留在不確定狀態。他說：「現在是時候世界各國承認台灣為國際社會一員，此時不做更待何時？」

巴博內斯表示，台灣自治若能更加站穩腳步對美國有利，雖要美國在外交上承認台灣不可能馬上發生，美國11月大選前也不太會有什麽實際發展，但若蔡總統要求，讓美台關係逐漸升級應會是下一任美國政府「待辦事項」。

巴博內斯指出，蔡總統2016年12月2日致電祝賀當時美國總統當選人川普，美國可透過更多類似作為提升台灣地位，像是雙方通話、派遣貿易代表團及官員訪問等。

他強調，台灣理應成為正常國家，這雖不是美國的問題，但美方能透過漸進式承認台灣，協助自身達成更大目標，例如經濟自由化、促進人權。他也呼籲，日本與南韓等美國區域盟友及印度與越南等新興夥伴，也應加入相關努力。

他說：「台灣不是唯一被中國霸凌的國家，若美國讓齒輪開始轉動，亞洲其他地方可能也會順應時勢加入其陣營。」