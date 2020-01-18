或擔心北京陰影 奧威爾《1984》成俄羅斯最暢銷書

英國作家奧威爾的小說《1984》成為俄羅斯近10年來最受歡迎的文學作品。這部反極權主義經典名著在普京統治下的俄羅斯社會正引起越來越多的共鳴。有分析認為，許多俄羅斯人擔心，國家正走上類似中國的隨處監控和審查之路。

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據美國之音報道說，俄羅斯人憂心走上中國監控之路，奧威爾《1984》成最暢銷書。據俄羅斯出版集團“Eksmo-Ast”上個星期對媒體表示，這個集團所經銷的最近10年來在俄羅斯最為暢銷的兩本書分別是：英國作家奧威爾的小說《1984》，以及美國作家布雷德伯里的小說《蒲公英酒》。

該報道引述這家俄羅斯最大的出版商說，把傳統的紙板圖書，電子圖書和有聲讀物等所有銷售手段都包括在內，從2010年到2019年的10年裡，它們總共銷售了180萬本奧威爾的小說《1984》。小說《蒲公英酒》的銷量與此相同。這家俄羅斯出版商說，俄羅斯圖書市場的銷量近年穩步增長，去年增幅能達7%到 8%。

小說《1984》於1949年出版，書中討論了極權主義的擴張，當局無處不在的監控和監視，以及洗腦和思想改造、政治宣傳和修改歷史等等。小說作者，英國左翼作家奧威爾早年曾參加過西班牙內戰，他支持同弗朗哥交戰的西班牙共產黨所領導的共和軍，因此也目睹和經歷了當年共產黨陣營內斯大林式的清洗和內鬥。奧威爾的另一部作品《動物莊園》與《1984》一樣後來都成為經典反共名著。在蘇聯時代，這兩本小說都被列為禁書。俄羅斯時事評論人士尼科里斯基說，蘇聯解體後，《1984》等小說作為外國文學作品開始在俄羅斯的中小學課堂上講授。

報道引據尼科里斯基說，最近10年也可看成普京在俄羅斯執政的第二階段，這期間當局的監控監視變本加厲，政治打壓和迫害一年比一年嚴重，在今天普京統治下的俄羅斯，對比現實生活，俄羅斯人從小說《1984》中找到了共鳴。尼科里斯基說，斯大林在俄羅斯又捲土重來，社會上有一種開始懷戀過去的蘇聯的情緒。此外，新聞和各種審查在收緊，當局大量布設攝像頭和各種監視網絡，就如同《1984》中提到的“老大哥”在監視和注意你的每一步，這些都讓許多俄羅斯人感到國家會倒退回過去的蘇聯專制時代，人們覺得未來充滿黑暗，沒有信心。

報道稱，尼科里斯基說，俄羅斯與中國的關係越來越好，但許多俄羅斯人也知道中國無處不在的監視，再加上普京當局開始加強控制最後一塊自由陣地互聯網，這使《1984》比奧威爾的另一部小說《動物莊園》更在俄羅斯受到歡迎，更能打動人心。因為與反映十月革命和布爾什維克的小說《動物莊園》相比，《1984》更貼近今天的俄羅斯現實生活。

尼科里斯基說，“《動物莊園》中沒有‘老大哥’，而《1984》中描述的‘老大哥’形象是許多俄羅斯人今天最為關心的，因為最近這些年來人們對監控升級感到越來越恐懼。正因為如此，我們看到近些年來的許多示威活動中，一個主要口號就是，‘俄羅斯不是中國’。因為一提到中國，人們就聯想到黨和安全機構對每個人每一步無處不在的監控。”

美國之音說，與此同時，莫斯科市政府星期五（1月17日）宣布公開招標，為首都交通領域的人臉識別系統徵集電腦設備供應商。俄羅斯內務部長去年10月表示，當局正在首都地區布設更多的具有人臉識別技術的攝像頭。