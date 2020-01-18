曾報道香港反送中 大陸女權媒體人黃雪琴被拘3月後獲釋

中國大陸關注女權問題的獨立記者黃雪琴，在去年10月17日被廣州警方以“尋釁滋事罪”刑事拘捕，外界猜測與其此前參與報道香港“反送中”示威活動有關。而據最新消息顯示，她本人已在今年1月17日取保獲釋。

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在2018年波及全球的有關性侵的討論浪潮中，黃雪琴曾協助曝光多起中國大學教職人員被指參與性侵及性騷擾的事件，包括北京航空航天大學博士畢業生羅茜茜，在微博上實名舉報論文導師對自己的性騷擾經歷事件。此外，黃雪琴還發表多篇關注“MeToo”議題的文章。在當時，她及眾多關注女權問題的人士一起向性侵受害人提供幫助，將請願書送交各大學。她們的目標是，在中國建立起能打擊性侵行為的機制。而去年香港掀起“反送中”運動後，黃雪琴在6月參加了香港首次大規模的遊行，並在網絡創作平台 “Matters”上發表文章，講述自己參加遊行活動的經歷，形容自己參加集會是“帶着要去發聲、參與、見證並記錄歷史的心態”。

報道顯示，黃雪琴6月11日在個人臉書上分享她寫下的相關文章後，廣州警方便於6月11日深夜到她家中進行騷擾，導致她父母十分恐懼。不久後，黃雪琴原定九月去香港就讀香港大學法律研究生，但她八月底被警方傳召時，護照跟港澳通行證都被沒收，導致她無法如原計畫入學就讀。 同年10月，黃雪琴傳出了與外界失聯的消息。隨後她被證實於10月17日被警方帶走，後其親友在打探消息後被告知黃雪琴已被廣州警方以“尋釁滋事罪”拘留，外界懷疑這與她早前發文評論香港“反送中”運動有關。

就這一引起外界廣泛關注的事件，長期關心中國維權人士的“南方傻瓜關注群”在臉書發布了這一訊息，並附上黃雪琴照片的貼文寫道：“我是雪琴，回來了，謝謝你們。暫時不方便與大家當面道謝。心裡記得。一秒鐘的黑暗不會讓人成為瞎子。” 黃雪琴此前曾擔任《新快報》、《南都周刊》的調查記者，關注性別平權、官員貪腐、企業污染、弱勢族群等議題。作為獨立記者，黃雪琴曾在自己的文章留言區表示“作為一個大陸的記者，如實記錄是唯一我能做的”。