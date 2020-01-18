歐盟開始批評中美貿易第一階段協議

歐洲聯盟對美國與中國簽署第一階段貿易談判協議立場謹慎，不僅要仔細檢查是否有違世貿原則，更對中美雙方政治意義運作保持距離。據歐盟貿易專員菲爾•霍根(Phil Hogan)批評，美中“第一階段”貿易協議提供的經濟利益有限，並暗示這主要是特朗普為贏得連任而採取的政治行動。

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據英國金融時報報道，歐盟貿易專員批評美中貿易協議。菲爾•霍根稱美中“第一階段”貿易協議提供的經濟利益有限，暗示這主要是特朗普為贏得連任而採取的政治行動。

該報道說，歐盟貿易專員菲爾•霍根(Phil Hogan)批評美中“第一階段”貿易協議提供的經濟利益有限，暗示這主要是特朗普為贏得連任而採取的政治行動。據霍根指出，“來看看實際取得了什麼具體成果，雙方仍然有20%的關稅。這對特朗普總統期望的競爭力或就業都沒好處。”霍根周四在華盛頓的一次演講中表示。“短期看來，第一階段協議的有效期可能是從現在到11月……作為一名政客，我知道這是如何運作的。”

該報道說，霍根對美中達成的貿易休戰及兩國周三在白宮舉行的隆重簽字儀式評價不高，反映出兩國的主要貿易夥伴對該協議抱有複雜的態度。雖然該協議令人們不再那麼擔心今年美中貿易戰進一步升級、拖累全球經濟，但兩國貿易戰期間徵收的大部分關稅仍在實行，且當前的緩和不一定會持續下去。

此外，一些國家擔心，作為協議的一部分，中國採購2000億美元美國商品，將使世界兩個最大經濟體之間展開“管理貿易”，這可能會無視市場力量、對兩國企業不利、違反世界貿易組織(WTO)的承諾。

據霍根在華盛頓戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)對聽眾們表示，“我們還沒有詳細分析這份協議，但我們會分析。而且如果存在世貿組織規則的合規問題，我們一定會立案。”霍根曾任歐盟農業專員，自其出任歐盟委員會(European Commission)貿易專員以來，本周是他首次訪問美國首都。在國會山與資深議員會面後，他定於周四會晤特朗普政府高層貿易官員。

霍根訪問華盛頓之際，人們擔心特朗普將其氣勢洶洶的貿易焦點轉向布魯塞爾，此前他與日本和中國達成了雙邊協議、並與加拿大和墨西哥簽署了《北美自由貿易協定》(NAFTA)的修訂版，即《美墨加協定》(USMCA)，周四參議院完成了美國國會對該協定的批准。

報道稱，除了2018年對歐盟的鋼和鋁等金屬徵收的現有關稅外，在世貿組織就飛機補貼糾紛作出一項裁決後，特朗普政府去年10月採取行動，對75億美元歐盟產品徵收關稅。從那時起，華盛頓方面威脅要擴大這些懲罰性措施，並單獨對法國商品徵收關稅，涉及數字稅收所引發的爭端。霍根表示，如果美國真的加征額外關稅，歐盟將採取報復行動。這是一個相當真實的可能性，因為華盛頓和巴黎的官員已決定最遲下周解決這一稅收爭端。

該報道說，周四，美國商務部長威爾伯•羅斯(Wilbur Ross)告訴福克斯商業新聞網(Fox Business Network)，《美墨加協定》和與中國的貿易協議達成後，美國對歐洲的談判立場變得更加強大，因為這夯實了“我們的根基”，為美國農民和製造商“減輕了壓力”。但霍根周四警告美國不要令緊張局勢升級。“如果法國受到攻擊，歐盟將與法國站在一起。”霍根表示。“我們將考慮一切手段保護自身經濟利益，這就是我想傳達給貴國行政當局每位官員的意思”。