武漢神秘肺炎疑全球危機 中國染病者或至少破千 當局緘默

研究人員表示，感染武漢不明肺炎病毒人數，可能比中國官方通報的人數還要多，估計恐高達1723例。中國官方尚且對此消息緘默。中國稍早報告與世界衛生組織共享武漢肺炎病毒資源。世界各地顯示警惕嚴防感染。關於武漢肺炎病毒可能不會人傳人的說法也遭到質疑。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社消息說，有專家認為武漢肺炎實際病例恐破1700人。

該報道引述研究人員表示，感染武漢不明肺炎病毒人數，可能比中國官方通報的人數還要多，估計恐高達1723例。

據倫敦帝國學院（Imperial College London）全球傳染病分析醫學研究會中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）科學家表示，他們估計武漢市當地截至本月12日止「共計有1723起病例」。

報道稱，研究人員以武漢機場國際航班交通數據為基礎，採用目前中國以外地區通報的病例數字，來推斷武漢市可能染病的人數。

該報道說，報告主筆之一佛格森教授（Professor Neil Ferguson）告訴英國廣播公司：「就武漢已經輸出3名病例到其他國家來看，意謂當地病例數可能比已通報的還要多更多。」 佛格森表示自己比一周前更加擔心，不過他也說「現在危言聳聽又太早了」。

他補充表示，「民眾現在應該更認真思考病毒大規模人傳人的可能性」，還對病毒以動物為主要傳染途徑的說法予以駁斥，表示「不太可能如此」。

世界衛生組織（WHO）日前已將武漢肺炎正名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

據中央社今天報道指，中國確診病例45例，民眾質疑官方隱瞞數據。截至目前，武漢當地累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例45例，已治癒出院15例，在治重症5例，死亡2例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。

農曆春節即將到來，中國春運龐大的人潮往返讓民眾擔憂將加速疫情擴散。不少人在網上發文質疑“只出國不出省，是個愛國病毒”、“病毒都傳染到泰國和日本去了，大陸上卻不傳染沒事了，這病毒是愛國者還是侵略者？”

武漢當地網友近日表示，他的父親9日出現發燒癥狀，轉診到武漢同濟醫院治療，進到醫院後發現全是發燒患者，“人多到躺在走廊的地上”，醫療資源明顯不足。

該消息說，美國備戰武漢肺炎 3大機場加強檢疫。美國疾病管制暨預防中心（CDC）17日宣布，將派員進駐舊金山、洛杉磯與紐約甘迺迪國際機場，針對來自武漢的航班進行篩檢，檢測旅客是否存在發燒、咳嗽和呼吸困難等武漢肺炎相關癥狀。

CDC官員賽隆（Martin Cetron）表示，將針對來自武漢的旅客檢測體溫，若出現發燒等相關癥狀，將進一步篩檢。出現病狀的病患也會在預先設置的指定設施中接受檢測。

據賽隆指出，每年從武漢抵達美國的旅客約6萬到6萬5000人。隨着農曆春節即將到來，他預計未來數周可能會有5000名來自武漢的旅客抵達美國。

中央社說，越南傳出2疑似病例 1人隔離治療中。2名來自武漢的旅客14日在峴港國際機場（Da Nang）入境越南時，經體溫檢測發現有發燒和疲勞等癥狀，醫療人員立即進行隔離觀察與治療，其中一人判定是因飛機上溫度變化引起體溫升高，隨後獲准入境，但仍需在入住旅館接受觀察。

在另一名疑似病患沒有退燒的情況下，機場傳染疾病監控系統已啟動強制隔離程序，將這名成人送往峴港醫院隔離治療，採樣送檢。

該報道稱，泰國2例確診 4大機場加強監控。泰國目前傳出2例武漢肺炎確診病例，公共衛生部已經針對蘇凡納布（Suvarnabhumi）、廊曼（Don Mueng）、清邁（Chiang Mai）和普吉（Phuket）這4座每天都有來自武漢例行航班的機場，以及有來自武漢包機的所有機場加強監控。

據中央社說，日本確診1例 成田機場強化防疫工作。日本證實出現第一起武漢肺炎的病例，這名居住在日本的中國籍男性患者到過武漢。作為日本首都圈唯一一座跟武漢市有定期航班往來的成田機場，為因應即將到來的農曆春節大批中國觀光客，持續強化邊境防疫工作。

消息指韓國疾病管理本部指出，對於訪問武漢後14天內出現發燒和咳嗽等呼吸系統疾病的患者，將迅速畫分病例並着手檢測，各地方政府也將組建特別小組，啟動春節假期應急防疫工作狀態，7個一級行政區22日起將進行泛冠狀病毒檢測。

該報道稱，新加坡5疑似病例 樟宜機場加強檢疫。新加坡17日新增2名曾前往武漢的肺炎患者，已送醫隔離作為預防措施，疑似病例共來到5人。新加坡衛生部（MOH）警告：“很有可能會出現更多需要調查的疑似病例。”

樟宜機場已針對來自武漢的班機加強檢疫措施，疑似感染的旅客將送醫接受進一步評估。

中國網絡對武漢肺炎傳染受到控制質疑。武漢肺炎成為談虎色變，網絡諷刺武漢肺炎只在境外傳播而國內靜止是愛國病毒，只傳境外而不害中國人。