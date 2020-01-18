習近平今會昂山素季 推中緬命運共同體

中國國家主席習近平今天在緬甸首都與緬甸國務資政昂山素季會面。中國官方新華社說，雙方除決定共建中緬命運共同體，並強調要發揮好中緬經濟走廊的發展作用，全力落實皎漂專案。

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據中央社今天引述中國官方消息說，習近平訪緬見昂山素季，共提建好中緬經濟走廊。中國官方的新華社說，習近平上午在緬甸首都奈比多（Naypyidaw）與昂山素季舉行正式會談時表示，當前中緬都已進入國家發展的新階段，雙邊關係面臨新的發展契機；此次決定共同構建中緬命運共同體，開啟了雙邊關係的新時代，推動中緬關係邁上新台階。

該報道說，習近平針對發展中緬關係提出4點意見指出，一是加快發展對接，建好經濟走廊。雙方要推進兩國經貿合作5年規畫，有效對接發展戰略；中緬經濟走廊建設是雙方共建“一帶一路”的重中之重，要儘快提高兩國人民特別是緬甸民眾的獲得感。

二是聚焦龍頭專案，加強互聯互通。雙方同意發揮好皎漂（Kyaukpyu）專案對中緬經濟走廊的示範帶動作用，同時加快推進中緬邊境經濟合作區和仰光新城建設，從而形成經濟走廊北、東、西三端支撐的整體布局。

三是擴大貿易投資，密切地方合作。中國與緬甸開展務實合作始終堅持正確義利觀。雙方要發揮好中緬經濟走廊北端自滇入緬區位優勢，促進雲南等中國地方省分與緬方的交流合作，服務兩國發展的大局。

四是深化人文交流，促進民心相通。雙方要辦好建交70周年慶祝活動和中緬文化旅遊年，鼓勵更多青年開展交流；要抓好中緬經濟走廊沿線的民生、安全和基礎設施建設，力爭使更多緬甸基層民眾早得實惠。

據中國官方消息，昂山素季表示，緬方高度珍視緬中友誼，希望繼續做中國的好朋友。緬方願積極推進緬中經濟走廊建設，全力落實皎漂專案，加快推進交通、能源、產能、人文、邊境、地方等領域合作，共同構建緬中命運共同體。據昂山素季指出，緬中關係的重要特點是相互尊重、相互理解、相互支持。長期以來，中國在雙邊和國際層面給予緬方寶貴理解和支持；中國的支持不是出於私利，而是為了捍衛公平正義，對於像緬甸這樣的小國格外彌足珍貴。

中國官方媒體的消息說，昂山素季還表示，世界和平與發展、國際公平正義等問題還沒有得到根本解決，有的國家以人權、民族、宗教問題為借口粗暴干涉別國內政，但緬甸絕不接受這種施壓和干涉。希望中方繼續在國際場合為緬甸等中小國家主持公道，為推進緬甸國內和平進程發揮建設性作用。

據報道說，對此習近平強調，路遙知馬力，患難見真情。中國是值得緬方信任的好朋友。中緬共同宣導和踐行和平共處五項原則，不僅互信互幫互助，樹立了國家間交往典範，也為推動建立新型國際關係作出歷史性貢獻。據習近平還指出，中方一貫堅持尊重各國人民自主選擇適合國情的發展道路，堅持不幹涉別國內政。中方將繼續在國際上為緬方仗義執言，支持緬方維護國家尊嚴和正當權益。

據中國官方消息說，會談後，習近平與翁山蘇姬共同出席多項雙邊合作文件文本交換儀式，內容涉及政治、經貿、投資、人文、地方等多個領域；當日，中緬雙方發表“中華人民共和國和緬甸聯邦共和國聯合聲明”。