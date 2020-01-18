習近平外訪 發2020政法工作國安第一警示

中國國家主席習近平外訪緬甸，官方媒體新華社今天發文，指習近平指示2020年中國政法工作要將國家安全放在第一位。消息沒有指明習近平發出指示的時間地點細節。據新華社說，中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨在昨天舉行的中央政法工作會議中，傳達習近平上述指示。

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據中央社今天報道說，習近平指示2020政法工作，維護國安擺第一位。報道引述新華社消息，中共總書記習近平近日要求，政法系統在2020年要把“維護國家政治安全”放在首位，各級黨委更要支持政法各單位依法履行職責，研究、解決制約政法工作的問題。

據官方消息，中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨在昨天舉行的中央政法工作會議中，傳達習近平上述指示。據習近平指出，2019年政法系統在維護國家政治安全、掃黑除惡、政法體系改革等方面取得成效，也為慶祝“新中國成立70周年”創造良好環境。

習近平表示，2020年是決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅之年，政法系統要把維護國家政治安全放在首位，繼續掃黑除惡，推進市域社會治理現代化試點，以建設更高水平的平安中國、法治中國。

該報道說，習近平還要求，各級黨委要肩負起促一方發展、保一方平安的政治責任，支持政法各單位依法履行職責，選好配強政法機關領導班子，研究解決制約政法工作的體制性機制性、政策性問題，深入開展政法隊伍教育整頓等。

報道稱，該會議則強調，政法機關將以統籌推進全局性、戰略性、基礎性工作為立足點，以防控化解各類風險源為著力點，以掃黑除惡專項鬥爭、市域社會治理現代化試點、政法領域全面深化改革、政法隊伍教育整頓為切入點，着力提高政法工作現代化水平。