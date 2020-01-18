艾未未批評德國等國家只顧利益而未援手香港抗爭

流亡海外的中國知名藝術家艾未未因為在德國涉及一宗“種族歧視”的官司，而聯想到中共的威權政治和西方資本主義掠奪性商業聯手濫用了“文化差異”，使得德國和其他西方企業得以心安理得在新疆繼續生產奧迪、大眾汽車、西門子產品，繼續對香港年輕人從事可能是“21世紀最偉大的抗爭”視而不見。艾未未在紐約時報日前刊登的一篇文章中，詳細地剖白了這番感受。他還說，西方對香港抗爭的援手，其實不是慈善施捨，而是保衛民主的自衛。

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艾未未被德國一個賭場的職員告上法庭，控告艾在沒有事實根據下罵他是是“納粹”，是“種族主義”。艾指出，事情發生在一年前，當時他在賭場將籌碼要求贖回現金，但該名職員卻愛理不理，當艾再要求兌換籌碼時，該名職員有點傲慢地慢吞吞的告訴艾未未“你要說個‘請’字”。艾感到有點不自在說“如果我不說請呢？”該職員說“你是在歐洲，應該學會一些禮貌”。

根據文章，艾這時感到有點惱火說“是的，可你不是一個可以教我禮貌的人”。該職員這時身體向前傾說“別忘記了是我養活了你！”艾覺得事情有點鬧大了，認為在這名職員滑稽荒誕的表情後面，艾感覺到了一種強烈的鄙視和怨恨。艾這時對他說：“這是納粹的想法，”我說，“也是種族主義的說法。”這就是艾未未種族歧視官司的來由。

艾認為該名賭場職員把自己的種族偏見掩蓋在文化問題之下了：（我們德國人正在“拯救”的）移民應該學習歐洲文明。這引發了我的思考，還有哪些地方在用“文化差異”的委婉說法來讓偏見、奴隸制和種族滅絕大行其道呢。希特勒統治下的德國？南非的種族隔離？波斯尼亞？美國南方？這種情況太多了！但這些的確是文化問題。納粹思想只是一個可以從政體中切除並拋棄的腫瘤嗎？我有點懷疑。不管是好是壞，文化是長期延續的東西。

艾說，在現今世界，威權政治和掠奪性商業聯手濫用“文化差異”。近幾十年來，西方企業和中共精英的共生關係在這一點上再明顯不過了。西方提供資本和不可或缺的科技，而中國的統治者則提供大量沒有自由、勤奮努力、收入微薄且沒有保護的勞動力。西方政客似乎試圖證明這種邪惡的共謀關係的合理性，多年來一直辯稱，中國生活水準的提高會產生要求自由和民主的中產階級。很明顯，這並沒有發生。中國的精英階級如今比過去更加富有，一如既往地擁有控制權，嘲笑着西方人和他們民主不可避免的願景。相反，西方自己來之不易的民主卻變得脆弱起來。

艾在文章中說，西方知道這件事嗎？看看香港吧。勇敢的年輕人以半年多的抗爭，對抗世界上最強大的國家專制，這是一個面對抗議者和對手時不可理喻、不會妥協的鐵腕政權。香港年輕的民主人士在向世界的民主政體尋求支持。他們站在很可能是21世紀最偉大的抗爭的風口浪尖上。西方世界是否明白，對他們伸出援手並非慈善，而是自衛？

文章進一步指出，當香港的抗議者將目光投向中國西北遼闊的新疆地區，他們能看到北京所操控的變化達到極限時會發生什麼。近幾年（最初西方幾乎沒有人注意到），對維吾爾族穆斯林的語言、宗教和文化的毀滅已經在系統進行了。約有100萬人被送到“再教育營”，在那裡，他們被迫斥責自己的信仰，並宣誓效忠中共。

艾說，西方也許把新疆看作一個遙遠神秘的地方，但在某些方面它並沒有多少異域風情。跨國公司包括大眾、西門子、聯合利華和雀巢在那裡設有工廠。無印良品和優衣庫的生產鏈同樣延伸到新疆，像H&M、Esprit和阿迪達斯等公司也在使用新疆的棉產品。人們會問：是什麼會使這個偏遠的、歷代帝王發放犯人流放之地具有如此吸引力？

“文化存異”的非白人勞動力有沒有可能是一個因素？已經被嚴酷的共產黨政府控制的人們無需更多操心？在新疆，或是中國其他地方，東西方的老闆們交換好處，形成共同利益，甚至開始分享一些價值觀。大眾是中國汽車銷量最大的車企，最近，它的首席執行官被問到公司對新疆集中營做法的評價。他回答大眾對此不知情，但近期披露的新疆文件中，有大眾知情的明確記錄。他們不僅知情，還明確表示要配合這項種族滅絕的政策。國際外交促進了外國商業和中共的合作，而德國政府則是這方面的佼佼者。

艾說，使用奴隸強制勞動獲取利益對德國並不陌生。納粹就使用了強制勞動的方式。唯有不同的是，這次是在遙遠的其他國家。規模更大了。大眾在中國製造汽車，包括旗下的奧迪、西雅特、斯科達、賓利和蘭博基尼。這說明它看到了德國工業的未來在中國。依靠“文化差異”在那裡仍然可行。

艾說，中國和俄羅斯已經向世界展示了共產黨極權主義可以與掠奪性的資本主義結合，建造一個具有可怕威力的新政治結構。世界上的民主國家不知該如何應對，即使他們感覺到自己已經落後，更糟糕的是，他們開始融入其中。傳統的民主價值觀逐漸消失。經濟和政治趨勢超越了國界，似乎來勢洶洶不可阻擋，正在毀滅人類社會用幾個世紀建立起來的價值觀和理想。

艾說他很清楚“納粹”這個詞在德國是忌諱，但當他對那個賭場職員用這個詞的時候，他把它當作感嘆詞而不是一個一般的分析術語：一種主張其優越性的文化，一個種族的純潔，而其下面的種群不僅不同而且低等，需要被指導，必要時要用武力統治。為此，奴隸制被合理化。因此，成百上千的人被從家中帶走是正確的。統治者和奴隸主以光環加冕。

這在1930年代到1940年代被稱為納粹主義。如今在德國，對這個詞的忌諱就像觸電 威力遠遠超過了阿Q對“癩”字的排斥。德國人的超級敏感是否可能根植於這種想法仍然存在的深層意識？

文章最後指出，德國以及其他西方政府面對的最大挑戰是他們是否能找到一條出路，在保住節操的情況下退出利潤的狂歡。到目前為止，除了怯懦的膽怯之外，我們在這一點上幾乎什麼也沒有看到。問題的關鍵並非對道德不義的無知，而是意志的失敗。追求貪婪？還是做正確的事情？我們羞怯地選擇了前者。只有當西方政府開始意識到自由民主本身岌岌可危時，天秤才可能會向另一邊傾斜。