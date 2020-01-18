華為獲允在荷蘭華為手機安裝TomTom地圖指引

據荷蘭導航與數碼地圖公司TomTom周六（18日）公布，已與華為達成協議，將為華為的智能手機軟件提供TomTom地圖服務，可望彌補華為新手機無法使用Google Maps的缺陷。此前有消息指谷歌禁止華為新手機偷裝谷歌軟件。

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據東網今天報道說，取代Google Maps，華為與TomTom地圖達成合作協議。

TomTom公司宣布與華為合作。該報道說，面對困境的中國電訊巨企華為傳出好消息。荷蘭導航與數碼地圖公司TomTom周六（18日）公布，已與華為達成協議，將為華為的智能手機軟件提供TomTom地圖服務，可望彌補華為新手機無法使用Google Maps的缺陷。

自華為被美國政府封殺後，Google亦暫停與華為的合作，使華為的新手機無法使用Google官方的Android作業系統，以及包括Google Maps在內的Google官方熱門應用程式。分析認為，TomTom與華為達成協議後，意味着華為已可以利用TomTom的地圖、交通資訊與導航軟件，以研發智能手機系統及應用程式。

TomTom發言人梅爾斯泰（Remco Meerstra）表示，華為與TomTom的協議在前一段時間已經達成，只是一直沒有公布。他亦不願提供相關協議的進一步細節。