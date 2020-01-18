開國高官紅三代特權故宮豪車撒歡 牆內炸鍋牆外咋說?

中國微博刊載，1月17日14時56分，有一名網名叫：“露小寶LL”的網友，在微博曬了一組照片。照片里有兩名年輕女子在一輛大G前合影。該網友並配了這樣一句話：“趕着周一閉館，躲開人流，去故宮撒歡兒~”。女子開大奔進故宮”事件刷爆朋友圈，中國網絡一片誰給的特權？質疑，刷爆網絡，超過武漢肺炎話題。設址在美國的文學城是日多篇報道，引發眾多評論，喜怒調侃。

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據報道說，中國北京故宮博物館官方發文回應並道歉，但網絡批評指故宮道歉敷衍了事，並沒有回應網絡批評實質。故宮發文說，針對今日有網民發布周一開車進入故宮事件，經核查屬實。故宮博物院對此深表痛心並向公眾誠懇致歉。今後，我院將嚴格管理，杜絕此類現象。感謝社會各界對故宮博物院的關愛與監督。

據文學城的網絡批評，喜怒調侃均有。nowhere001說， 就是最普通的關係唄，哪有那麼複雜。關鍵是看這孩子會不會把放她進去的在故宮工作的哥們供出去。一旦供出去哥們的飯碗是保不住了。據小矛 發表評論稱，這件事的反響如此巨大說明了國人對特權階級的深惡痛絕。共產黨控制一切，把國家資產當作是分贓的豬肉，實在是大大的壞啊！

據xyf80批評，漂亮的外表，醜惡的心靈，只想着炫耀明擺着犯下了七宗罪里的驕傲。

lthy 說，在皇宮內撒歡車震是挺刺激。而mirror1 說，故宮這麼輕描淡寫道個歉就算完事兒了，老百姓這兩天正賭氣沒地方撒呢，不把事情的來龍去脈講清楚，沒完。

據worley說，國家領導人的二奶唄。故宮是人家趙家人的，趙家人的二奶可以隨便進。

挺沒勁的發表評論說，以後大家也就知道了，所謂閉館就是為了權貴特權階層清場。

意大利通心粉認為， 太子黨媳婦兒大於美帝總統和封建皇帝，沒毛病。

老李子發表評論說，赤裸裸的乳滑！GuoLuke2說，中國人民都沒尊嚴，故宮能有尊嚴？而殺敵三千，自傷一萬說，沒啥。趙家人開車進趙家宮，習慣就好。

三俗不俗 發表評論說，這是趙家奴婢撒野，真正的趙家人葉劍英孫女葉靜子在太廟舉行婚禮。太廟是明清皇家祭祖的宗祠。

stapler123 則說，在中國權貴面前，特朗普，法國總統。。。。。算個屁呀！

署名倫敦的BUD發表評論說，成功轉移了民眾對貿易協議的關注，只是犧牲了兩隻小雞，這個買賣太值了。

據豬年行運說，背景深厚，領導的心上人，保安見了也要巴結一下。什麼規章制度，那是專門治刁民用的。

據吃素的狼批評說，呵呵，攀上何長工的膀子，也未必就敢撒野。畢竟何長工是張國燾的人，毛澤東的冤家對頭，後台老闆就找錯人廖。這女人敢撒野，依仗的還是自己的本事 - 大腿根那點在天朝官場無往不利的現代化武器。

"沒事逛逛88說，看來哪怕權貴家庭也保不齊有幾個智商在平均線以下的家庭成員，最好還是看緊了別放出來給自家惹禍"

據BillyZ說，看看那個京A8的車牌就知道不是郭美美。陳雲的話沒錯，權掌在它們子弟手裡才放心，不然這些孫子敢這麼囂張？

scbean 說，印象里何某人還當過煤炭部部長。記不太清了。果然姓趙，不是韭菜，必然輕輕放下！反腐就是個笑話！

據4nite說，真是紅色江山永不倒，都第三代了還可以這麼囂張。

而dus_安東69說，中國體制悲哀的縮影。官二代紅二代，事實上就是不希望江山倒塌才沒有憲政的氣度。

玉面小飛龍_007說，原來她不是露美美，她是何其蠢！

讀書行路則說，習主席彭麻麻都是步行進去的，你敢開車，還嘚瑟？！按說在北京這種高官雲集的地方，他們家的背景也算不了什麼吧。小空姐素質不高，進退失度，看不出眉眼高低啊，坑爹啊！