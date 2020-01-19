中國官方強調經濟向好趨勢不變 透露去年投資過萬億

中國國家發展改革委員會新聞發言人孟瑋周日稱，當前國內外環境和形勢嚴峻複雜，不穩定不確定因素依然較多，但從2020年發展趨勢看，中國經濟保持平穩運行的基礎依然堅實、有利條件依然較多，經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢不會改變。

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據路透社今天報道說，中國發改委今天指，中國經濟向好趨勢不變，去年審批核准固定資產投資項目1.33萬億元。

中國國家發展改革委員會新聞發言人孟瑋周日稱，2019年發改委共審批核准固定資產投資項目157個，總投資13,292億元人民幣。當前國內外環境和形勢嚴峻複雜，不穩定不確定因素依然較多，但從2020年發展趨勢看，中國經濟保持平穩運行的基礎依然堅實、有利條件依然較多，經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢不會改變。

據孟瑋在新聞會上表示，從12月份的數據來看，當前經濟運行呈現出積極變化，在生產、消費、預期和價格等方面都有所改善，這是一系列政策效應結果。後期，隨着各項政策措施的逐步落地見效，這些積極變化的延續是有條件、有基礎的。

該報道說，2019年全年，發改委共審批核准固定資產投資項目157個，總投資13,292億元人民幣，其中審批116個，核准41個，主要集中在交通運輸、能源、高技術和水利等領域。其中，交通運輸項目37個、能源項目34個、高技術項目22個、水利項目15個。

中國2019年四季度國內生產總值（GDP）一如預期同比增長6%，全年則勉力同比增長6.1%，實現年初制定的6-6.5%的增長目標。全年固定資產投資同比增長5.4%；12月單月工業超預期增6.9%，為去年3月以來最高。

據發改委展望2020年，中國發改委推進落實補短板、穩投資各項重點任務具體包括：一是着力抓好儲備項目。二是着力推進項目實施。三是着力用好專項債券。四是着力深化相關改革。五是着力激發民間投資。