中國網絡二次炸鍋? 故宮撒歡女疑遠避美國賭城繼續炫富

網名“露小寶LL”的北京女子高露駕車入故宮一事，繼續受輿論關注。周日（19日）有網民在社交平台Instagram上，發現一個疑似屬於高露的帳號；她不但未有收斂，繼續在網上炫富，且貼文定位更顯示她目前在美國賭城拉斯維加斯，再次引起網民批評。至此中國官方媒體加入批評，指責濫用特權。

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據香港東網今天報道說，駕車入故宮女事主疑現身美國賭城，曬奔馳繼續炫富。

網名“露小寶LL”的北京女子高露駕車入故宮一事，繼續受輿論關注。周日（19日）有網民在社交平台Instagram上，發現一個疑似屬於高露的帳號；她不但未有收斂，繼續在網上炫富，且貼文定位更顯示她目前在美國賭城拉斯維加斯，引起網民批評。

該Ig帳號“lulu_lgghgaolu1986”上周六（18日）才發布首個貼文，周日又拍片炫耀自己的奔馳越野車，且用3顆檸檬的表情符號回復在貼文下面評論的網民，疑似嘲諷網民，令不少網民不滿。有網民直言要讓政府“打響新年反腐第一槍”，嘲笑她是“翻版郭美美”，亦有網民懷疑該帳號並非高露本人設立。

據悉，高露因駕駛奔馳牌越野車在故宮內自拍，遭網民質疑破壞故宮地磚。隨後她更反駁網民指在故宮“取個景不違法吧”，她又表示自己是前政協副主席何長工的孫媳，引起輿論嘩然。

據東網稍早報道，北京女網民“露小寶LL”駕車入故宮自拍一事繼續發酵，內地傳媒起底發現，“露小寶LL”經常在社交平台發布豪車、名牌手袋等照片炫富，家住北京市朝陽區豪宅，更是當地“名人”。雖然“露小寶LL”隨後將近10年微博貼文刪除，惟輿論批評不斷，多間官媒評論更點名批評。

該報道說，在事件曝光後，“露小寶LL”至今未有道歉或認錯，反而多番反駁及嘲笑網民，令輿論批評愈演愈烈。她其後辯稱，她當天是在故宮閉院後駕車入內看展覽，其所在的位置是停車場，“取個景不違法吧”；惟有網民反駁，停車場位於南三所，而女子停車位置是太和門。至於該女子自稱是已故第五屆全國政協副主席何長工之孫何剛的妻子，同樣是輿論關注焦點。

該報道稱，該女子周六（18日）刪除全部微博貼文，惟未能平息眾怒。多間官媒先後發文，批評該女子目無法紀，強調“規則面前沒有‘撒歡兒’的特權”，“文化尊嚴不容特權輾壓”；又質疑故宮博物院至今只是承認違規及道歉，卻未有解釋原因，強調必須“嚴查誰為特權‘開門’”。