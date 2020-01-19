信息戰 美媒指中俄聯手對付美國

俄羅斯國有電視台 RT 上個月播放了一部有爭議的英文紀錄片，該片指美國指揮和資助了香港的親民主抗議活動。該電視台近期播出了一系列與中國對待維吾爾族穆斯林方式和美中貿易戰等話題有關的節目，宣傳親北京的觀點。RT 以及其它俄羅斯外語新聞媒體上的親北京內容，凸顯了中俄政府和官方媒體在對美信息戰方面促進合作的努力。隨着俄美和中美關係惡化，俄中關係正蓬勃發展。專家說，俄羅斯和中國在很多方面利益一致，最常見的是一致對抗美國。

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據華爾街日報報道說，中俄對美信息戰方面促進合作的努力。俄羅斯國有電視台 RT 上個月播放了一部有爭議的英文紀錄片，該片指美國指揮和資助了香港的親民主抗議活動。該抗議活動已令中國對這座半自治城市的控制面臨嚴峻挑戰。

RT 已被美國視為俄羅斯政府的一個宣傳工具。該電視台近期播出了一系列與中國對待維吾爾族穆斯林方式和美中貿易戰等話題有關的節目，宣傳親北京的觀點。上述紀錄片只是其中之一。

該報道稱，通過 RT 播出的節目，俄羅斯介入了美中之間的爭鬥，提供了一種中國共產黨仍在設法完善的工具：一個面向海外的 24 小時新聞頻道，並且模糊了新聞和國家宣傳之間的界限。RT 以及其它俄羅斯外語新聞媒體上的親北京內容，凸顯了中俄政府和官方媒體在對美信息戰方面促進合作的努力。隨着俄美和中美關係惡化，俄中關係正蓬勃發展。

據卡內基莫斯科中心 (Carnegie Moscow Center) 高級研究員 Alexander Gabuev 表示，俄羅斯和中國在很多方面利益一致，最常見的是一致對抗美國。他說，在中俄看來，西方媒體佔據了一個充滿敵意的媒體世界，在這種環境下，兩國並肩作戰再自然不過了。

Twitter Inc. (TWTR) 和 Facebook Inc. (FB) 去年刪除了他們所說的散布中國有關香港抗議活動的虛假信息的頁面，但莫斯科正加大力度幫助北京，使其能夠通過忠實於中共的古板媒體之外的渠道傳播自己聲音。俄羅斯官方新聞機構俄羅斯衛星通訊社 (Sputnik) 與《環球時報》(Global Times) 和新華社等中國媒體簽有多項協議，會定期進行人員和內容交流。去年 9 月，中俄兩國官員在俄羅斯太平洋港口城市符拉迪沃斯托克舉行了一個論壇，討論兩國的官方媒體。西方國家政府指責俄羅斯衛星通訊社故意散布虛假信息。

據該報道稱，由於中俄不斷加深接觸，中國媒體也越來越多地響應俄羅斯官方媒體的立場。去年，新華社多次援引俄羅斯外交部發言人紮哈羅娃 (Maria Zakharova) 的話報道稱，有必要調查美國被指在針對俄羅斯總統普京 (Vladimir Putin) 的多年來最嚴重的抗議活動中所扮演的角色。與此同時，對於中國在香港問題上的立場，俄羅斯的態度從相對中立轉為支持。莫斯科方面也贊同北京方面對於中國維吾爾族人拘留營以及中國與美國持續貿易戰的立場。

RT 的紀錄片《揭開香港的面具》(Hong Kong Unmasked) 在微博上引發共鳴，該紀錄片因傳播關於香港示威者與美國中央情報局 (Central Intelligence Agency, 簡稱 CIA) 以及自由之家 (Freedom House) 和美國國家民主基金會 (National Endowment for Democracy) 等美國非政府組織有關聯的指控而獲得中國微博用戶讚譽。在 RT 的一則帶有該視頻鏈接的帖子下，一位微博用戶評論道，謝謝你們的辛勤努力，能幫助中國的媒體並不多。其他一些人則表示，RT 做得比中國官方媒體都好。

據RT 表示，其在全球擁有超過 3.5 億觀眾，數量遠超中國國際電視台 (China Global Television Network, 簡稱 CGTN)。根據研究中國媒體的網站 TV.Chinese.net 的數據，CGTN 的觀眾數量為 8,500 萬。CGTN 是中國中央電視台 (China Central Television, 簡稱 CCTV) 旗下的國際傳播機構。中國投入了數十億美元資金髮展 CGTN，希望改變外界對其官方頻道呆板乏味的看法。

俄中關係的長期觀察人士稱，雖然 CGTN 仍處於發展初期，但正越來越多地播出內容活潑的報道，一定程度上效仿了 RT 等俄羅斯媒體的風格。例如，上個月，CGTN 播出了一段戲謔美國總統特朗普 (Donald Trump) 的內容，呼應了俄羅斯媒體稱特朗普是莫斯科方面特工的調侃。

該報道引述莫斯科高等經濟學院 (Moscow Higher School of Economy) 俄中關係專家卡申 (Vasily Kashin) 表示：「俄中官方媒體無疑正在合作，雙方派出交流團隊並達成合作協議。他稱，中國的英文媒體正越來越多地效仿俄羅斯媒體的模式。」Gabuev 稱，中國官員與紮哈羅娃領導的俄羅斯外交部新聞辦公室舉行了會晤，紮哈羅娃已積極利用 Twitter 等西方社交媒體平台傳播克里姆林宮的觀點。

該報道說，中國外交部證實，中國官員經常與俄羅斯官員舉行會談，兩國已加深在信息和媒體方面的合作。中國外交部在一份聲明中表示，與一些國家針對別國的「信息戰」不同，中俄在媒體領域的合作不針對任何第三方，而是為了更好地澄清真相，駁斥謠言，維護共同利益。

該報道指出，西方國家是 RT 的傳統宣傳對象，中國和俄羅斯官方媒體報導的新聞對西方來說吸引力有限。但中俄日益尋求在中東和非洲等地影響大眾輿論，有時尋求散布關於西方國家的虛假信息。「爭奪的焦點並非西方觀眾的輿論，而是中東、非洲或南美觀眾的輿論，」符拉迪沃斯托克遠東聯邦大學 (Far East Federal University) 教授、俄中關係專家盧金 (Artyom Lukin) 說。「這些電視台認為改變那裡的輿論是有可能的，特別是那些地方很多人都很容易接受各種反美信息。」

據華爾街日報說，在美國，CGTN 應司法部的要求在 2019 年 2 月註冊為外國代理人。RT 則在 2017 年被要求註冊為外國代理人，因為一份解密的美國情報評估稱，俄羅斯曾試圖影響 2016 年的美國總統選舉，而 RT 電視台從中推波助瀾。美國司法部表示，之所以對 RT 提出這項要求，是因為這家電視台一貫反映克里姆林宮的觀點。司法部沒有解釋為什麼要求 CGTN 註冊為外國代理人。