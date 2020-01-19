喀什發生6.4級地震 伽師縣部分房屋倒塌有人員受傷

中國新疆伽師縣19日晚9時27分發生芮氏規模6.4強震，震源深度僅16公里。19日21時許，新疆喀什伽師縣發生6.4級地震。新京報記者從喀什市119報警平台了解到，目前接到一起報警，伽師縣九鄉一人受傷，部分房屋倒塌，已有11車53人趕往現場核實排查情況。

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在主震過後，距離不遠的新疆阿圖什市一帶，也在晚間10時23分發生規模5.2的餘震，震源深度僅14公里。

根據中國地震台網觀測，震央是在北緯39.83度，東經77.21度的伽師縣境內。伽師縣位在南疆大城喀什的東北方，震央一帶距離喀什市中心區約120公里。

澎湃新聞報導，喀什地區應急管理局一名工作人員表示“已經派人去了”，以核實地震具體位置是在居民區、抑或是在沙漠地區。

家住喀什市區的王姓居民表示，地震來臨時她正坐在客廳里的地毯上看電視，感覺到了明顯的震感。但自己家住在3樓，且經常發生地震，因此沒有想要逃離家中。

但她表示，這場地震持續時間較長，之前的地震大概持續10秒左右，這次可能有20秒左右。

根據王姓居民提供的影像畫面，她家的桌面和天花板有輕微晃動，並有人說“這次震動時間比較長”。