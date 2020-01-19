多家人權組織關注中國新近抓捕維權律師

多名中國維權律師及公民在參加2019年12月初舉行的“廈門會議”後，遭中國當局逮捕。對此，台灣及香港共23個人權團體17日發表聯合聲明呼籲各方關注此事，並要求中國停止濫捕及打壓。

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據中央社今天報道說，中國大舉抓捕維權律師，人權團體聯合聲明籲關注。香港團體“中國維權律師關注組”17日在官網與其它22個台、港人權團體發表聯合聲明指出，有大批維權律師及公民，在參加去年12月初舉辦的“廈門會議”後，紛紛遭到中國政府拘捕。

據聲明指出，“廈門會議”是一場私人聚會，與會者僅針對時政及中國的未來進行討論，並分享推動公民社會建設的經驗；但中國當局卻在去年12月26日開始，對與會者進行多省分搜捕，有超過20名人權律師及公民被捕、被傳喚或失聯。聲明指出，當時被捕的維權律師及公民，大多被指涉嫌“煽動顛覆國家政權”、“顛覆國家政權”及“尋釁滋事”。目前，維權律師丁家喜、常瑋平及公民張忠順、戴振亞、李英俊等人仍被羈押，且未獲准與辯護律師見面。

報道引據聲明稱，上述5名被捕人士中，有4人已證實被“指定居所監視居住”。聲明表示，“指定居所監視居住”通常涉嫌國家安全，被羈押者都不得與律師及家人見面，地址也不會被告知，並可能發生濫權及酷刑逼供的情形。聲明最後提出6點，包含要求中國當局停止濫捕維權律師及公民、廢除“指定居所監視居住”、釋放被捕維權人士、要求中國當局停止騷擾被捕維權人士的家屬、要求中國當局履行法律義務、籲請國際社會繼續監察中國違反人權的行為並支持其公民社會的言論自由發展。

據自由亞洲報道，香港團體抗議中國年底抓律師 ，港台22團體聯署。

該報道說，1月17日，香港支聯會和社民聯等團體，在香港中聯辦示威，抗議中國年底前抓捕多名維權律師。22個香港和台灣人權組織當天發表聯署聲明，要求中國停止濫捕，允許律師介入被捕人士的案件，停止對被拘留人士和家屬的騷擾。

2019年年底，部分中國維權人士和律師在廈門私人聚會，被指進行顛覆國家活動。山東警方設立“1213專案組”，於聖誕節後進行全國抓捕，約二十名維權人士和人權律師被捕、抄家、傳喚，有人目前仍然失聯。據悉，被捕人士中目前有5人仍被羈押，分別為丁家喜、戴振亞、張忠順、常瑋平及李英俊，他們都不準跟辯護律師見面。