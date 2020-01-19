孟晚舟明再出庭 分析指99%或遭引渡

中國華為財務總監孟晚舟引渡美國案明天進入庭辯程序，1月20日法庭將就這一案件是否符合在美國和加拿大同屬犯罪這一“雙重犯罪”引渡標準進行審理。彭博新聞社星期五（1月17日）的一篇報道說，孟晚舟避免被引渡到美國的可能性僅為1%。

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據美國之音報道，孟晚舟引渡聽證在即，分析稱避免引渡可能性只有1%。華為首席財務官孟晚舟引渡案預定1月20日在加拿大開庭，屆時法庭將就這一案件是否符合在美國和加拿大同屬犯罪這一“雙重犯罪”引渡標準進行審理。彭博新聞社星期五（1月17日）的一篇報道說，孟晚舟避免被引渡到美國的可能性僅為1%。

該報道稱，加拿大司法部在遞交給法庭的文件中表示，孟晚舟被控罪名符合加拿大引渡條款里中“雙重犯罪”原則，其被控誤導滙豐銀行的行為，在加拿大也是犯罪，應當以涉嫌欺詐將她引渡到美國。而孟晚舟的律師團隊則指出，孟晚舟被控行為在加拿大不屬違法，加拿大開始受理引渡案時，加拿大並沒有對伊朗實施制裁。

據彭博新聞社的報道說，日產汽車公司前董事長卡洛斯·戈恩當時被判無罪的概率也是百分之一。曾經在日本和國際汽車業界頗具影響力的戈恩上月底逃往黎巴嫩，逃避他所稱的日本司法不公。

孟晚舟現在受到全天候24小時監視，左腳踝上帶有全球定位系統GPS跟蹤器。

加拿大2018年12月1日應美國要求，在溫哥華國際機場逮捕孟晚舟。該事件迅速導致中國與加拿大關係惡化，中國抓捕兩名加拿大人進行報復。

該報道說，中國駐加拿大大使叢培武曾表示，釋放孟晚舟是中國和加拿大關係改善的前提。

法新社星期五的一篇報道說，在加拿大有人呼籲司法部長拉麥提（David Lametti）介入這一案件，為了加中兩國關係的改善而釋放孟晚舟。報道援引法律專家鮑廷的話說：“司法部長有權在任何時候叫停引渡程序。”他指出，加拿大以前也曾有過這樣的先例。

美國之音說，但目前加拿大政府的立場是不會幹預這一案件的司法程序。