故宮豪車撒歡仍發酵 關鍵信息支吾 官方罕見迅速齊聲定調 或顯當事人惹不起

"女子開車進故宮事件"引爆中國網絡，吃瓜的，憤怒的，義憤填膺充滿中國網絡，但官方上帖與刪帖迅速，發酵速度之快，迅速登上微博熱搜榜的同時，也已在維基百科擁有同名詞條。中國多家官媒紛紛發表評論批評這一"濫用特權"的行為。如今此事件壓過了中國貿易談判協議批評與武漢肺炎疫情關注。

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據德國之聲報道說，“故宮開車”持續發酵，關鍵信息撲朔迷離。中國一名微博用戶近日發布開車進故宮的信息，引發大量網民批評和官媒抨擊。該用戶清空近十年微博內容，未能平息眾怒；故宮發表道歉聲明，招致更多質疑。

一輛黑色奔馳車停在北京故宮廣場前，兩名女子在車前留影，新浪微博用戶"露小寶LL"17日發表配有上述圖片的博文稱"趕着周一閉館，躲開人流，去故宮撒歡兒~"。此言一出，引發眾怒。網民紛紛質疑該用戶的身份，以及她為何得以在閉館日進故宮，而且還"開着大奔耀武揚威地進去了"。故宮博物院自2013年開始實行禁車規定，據當時故宮博物院院長單霽翔解釋，該措施為維護故宮的文化尊嚴。

該報道說，"女子開車進故宮事件"發酵速度之快，迅速登上微博熱搜榜的同時，也已在維基百科擁有同名詞條。中國多家官媒紛紛發表評論批評這一"濫用特權"的行為。

當天晚上，故宮博物院官方微博發文稱，該事件經核查屬實。故宮博物院對此深表痛心並向公眾誠懇致歉，"今後，我院將嚴格管理，杜絕此類現象。感謝社會各界對故宮博物院的關愛與監督"。

中國網絡有批評說，這份道歉中，我們看不出這位女網友到底是怎麼進入禁止機動車進入的故宮的，難怪今天的輿論都在懷疑，這位女網友的家世不一般。

據該報道說，然而此番道歉未能平息眾怒，反而被網民批評"避重就輕"、"空話套話"。中國官媒《中國日報》也就此強調"關鍵信息不能隱瞞"，"開車進故宮者真實身份是什麼？誰給她開的門，誰放她進的故宮？這些都需要故宮一一回應，責任人也應當做出處理，才能維護規則嚴肅性。"《北京晚報》直指，故宮"不是哪個人的私家領地，不是有權有錢者就能任意出入的後花園。這一次故宮的大門究竟為何失守，又為誰失守？當有下文。"

前央視評論員、調查記者王志安在其推特賬號"王局志安"上關注此事評論道："我懷疑故宮的那份聲明是故意的，因為它透露出兩個意思：第一，這件事是真的，第二，當事人她惹不起。故宮或許也希望通過民意去約束（或懲罰）特權行為，於是才出台了這份含含糊糊的聲明。"

據該報道稱，一夜之間，"露小寶LL"近十年的微博內容被清空。其"中國國際航空公司乘務員"的加V認證已被取消。國航方面就此核實稱，該名女子確實曾系該司乘務員，確認幾年前已離職，只是微博認證沒有更改而已。網民的微博截屏顯示，"露小寶LL"曾在新浪微博上自稱是中國共產黨元老何長工的孫媳婦，其丈夫為何長工的孫子何剛。《重慶日報》旗下的《上游新聞》記者了解到，"露小寶LL"是一名戴千萬名表、在北京住9萬一平高檔小區的抖音小網紅，也是小區名人，但是該媒體沒有透露其具體身份。

據德國之聲說，部分網民則認為，能在網上炒起來的輿情事件，說明當事人背後沒有什麼權力，真正稍微有一點背景的，網信辦早就下令封刪看不到了。值得注意的是，《觀察者網》周六發布文章"原來開車進過故宮的人，不止一個"，此文受到包括《環球日報》在內的多家中國媒體的轉載。文章指出，多年來，不少網民發布過類似開車進故宮的"遊記"，並列出相關截圖。文章最後問道："為何會有這麼多人開車'穿越'？截至目前，故宮尚未做出進一步回應。"