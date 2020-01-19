微信顯質疑與害怕 官方首次低調警告武漢肺炎有擴大危險

中國武漢市衛健委周日凌晨公告，周五（17日）該市新增新型冠狀病毒感染的肺炎17例，截至當日24時，累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例62例，已治癒出院19例，在治重症8例，死亡2例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。中國官方的央視以採訪當地專家形式發出警告，指武漢肺炎有擴散威脅。中國微信平台關於武漢肺炎疫情信息開始增多，留言多有質疑與擔心。

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據路透社今天自上海報道，中國央視說，中國武漢新冠狀病毒肺炎新增病例還可能增加，實施出境離漢人員管控。

報道稱，中國武漢市金銀潭醫院副院長黃朝林稱，新型冠狀病毒感染的肺炎總體是可治的，但隨着檢測工作的進一步開展，預計新增病例還可能繼續增加。武漢市副市長陳邂馨則表示，為防範疫情擴散，該市採取了包括實施出境離漢人員管控在內的多種行動。

央視新聞客戶端周日午間援引武漢市副市長陳邂馨稱，自1月14日起，該市在機場、火車站、長途汽車站、客運碼頭迅速安裝紅外線測溫儀35台，配備手持紅外線測溫儀300餘台，各區正在陸續加大配備力度。

在“三站一場”設置體溫檢測點、排查點，加強離漢旅客體溫檢測工作；對出現發熱的旅客進行登記、發放宣傳冊和口罩、免費辦理退票或改簽手續、指導轉診到轄區醫療機構，並進行登記報告。

據官方報告說，截至昨日，共開展體溫檢測近30萬人次，發現16名發熱人員，均已排除陽性病例。1月19日，武漢再次部署出境離漢人員檢測排查工作。同時，對市內公共交通工具強化進行“日消毒”和“每班次通風”。

除此以外，武漢市還加強了密切接觸者管理、繼續加大華南海鮮批發市場休市後管控力度等。下一步將繼續加大發熱人員監測、全力做好重症患者救治，最大限度降低病死率。

據武漢市疾病預防控制中心主任李剛並指出，結合已知患者的臨床表現、密切接觸者醫學觀察報告，以及前期相關流行病學調查結果，目前綜合判斷，對本次的疫情初步印象是新型冠狀病毒的傳染力不強，不排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低。

李剛並表示，隨着各項防控措施的實施與落實，疫情是可防可控的。病例中多數以輕症為主；累計追蹤到的763名密切接觸者中，已解除醫學觀察681人，密切接觸者中暫未發現相關病例。

據該報道稱，中國武漢市衛健委周日凌晨公告，周五（17日）該市新增新型冠狀病毒感染的肺炎17例，截至當日24時，累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例62例，已治癒出院19例，在治重症8例，死亡2例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。

武漢衛健委稱，17例新增病例的相關流行病學調查正深入進行，其密切接觸者也正在追蹤中。下一步將繼續擴大搜索範圍，確定疑似病例，並開展採樣檢測。

1月16日武漢市新增了4例新型冠狀病毒感染的肺炎病例；1月15日無新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例，但新增死亡病例1例。

武漢衛健委稍早還通報稱，追蹤到泰國首例確診患者密切接觸者17人，全部納入醫學觀察，其中1名出現低熱、輕微咳嗽癥狀，已轉至定點醫院治療，其餘未見異常；已獲取泰國通報的第二例患者同行人員信息，對其家庭密切接觸者正開展追蹤；對日本通報的確診病例患者，已追蹤到4名家庭密切接觸者，均已納入醫學觀察。

美國公共衛生官員17日稱，美國將在三個主要機場對來自中國中部城市武漢的旅客進行新型冠狀病毒檢測。

世界衛生組織(WHO)14日表示，在中國發現的一種新型冠狀病毒可能出現了在家庭成員內的有限人際傳播，並有可能爆發更大範圍的疫情。冠狀病毒是一類病原體，可以引起從普通感冒到嚴重急性呼吸道癥候群(SARS)的感染。

泰國當局13日表示，一名中國女子因感染一種神秘的冠狀病毒在泰國被隔離，這是該病毒首次在中國境外被發現。日本厚生勞動省16日證實，該國出現首例中國新型冠狀病毒感染者。

法新社稍早援引英國專家指，中國武漢肺炎感染病人可能超過1700多人。