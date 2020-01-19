德國內政部長：沒有華為 5G網絡建不了

據德國《明鏡》周刊報道，就中國電信巨頭華為是否允許參與德國5G網絡建設，德國多位政界人士持保留態度。但內政部長澤霍費爾現在表示，短期內別無選擇。

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德國多位政要出於安全顧慮，反對華為參與德國5G。但內政部長澤霍菲爾（Horst Seehofer）現在明確反對將華為排除在外。這位基社盟政治家向《法蘭克福彙報》表示：“就因為存在可能發生某些事情的可能，就將一個產品逐出市場。我反對這樣做。”“我反對全球和籠統的貿易限制。如果將中國供貨商排除在外，德國的網絡建設將要推延好幾年。”“我不認為，沒有華為的參與，我們可以在短時間內，建起5G網絡。”

他還說，如有必要，可以設置額外的安全網。在這個話題上，他“和聯邦總理完全一致”。

華為是領先的移動網絡設備供應商之一。自數月來，德國一直在討論是否要將華為排除在德國5G建設之外。德國總理默克爾尤其反對專為華為設立一個特殊規則。但默克爾所在的基民盟內，有多位議員要求將華為排除在5G市場之外。他們擔心，華為技術有可能幫助中國安全部門從事間諜和破壞活動。

自民黨聯邦議員Manuel Höferlin 看到的是“一個難以預測的安全風險。”這位數字和內政專家在柏林表示：“內政部長和總理應該嚴肅對待來自他們周圍和來自情報部門的多重警告，重新審視他們的立場。”他還要求政府在布魯塞爾施加影響，讓產品以監視、刺探和鎮壓為核心的中國公司未來在歐洲內陸市場上賺不到錢。

歐盟委員會主席馮德萊恩12月份也曾向《明鏡》周刊表示，反對華為加入德國5G建設。她的理由也是中國的情報法要求像華為這樣的公司向中國政府披露信息。