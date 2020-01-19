或放鬆通報管控 上海深圳應聲報疑似疫情 有憂春運隱患

中國武漢市衛生健康委員會今天通報，當地新增17宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中3宗屬重症病例。春運期間將有數以百萬計人潮旅行或返鄉，各界憂心疫情是否會出現大規模擴散。但媒體稱武漢新型肺炎已在中國大陸擴散，深圳市第三人民醫院有兩個疑似病例被隔離治療，上海市也傳出一個疑似病例正在接受治療，但相關當局拒絕置評。

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據法新社今天自北京報道說，武漢肺炎新增17例，春運已至各界憂疫情擴散。

中國武漢市衛生健康委員會今天通報，當地新增17宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中3宗屬重症病例。春運期間將有數以百萬計人潮旅行或返鄉，各界憂心疫情是否會出現大規模擴散。

世界衛生組織已將引起這波疫情的病毒定名為2019新型冠狀病毒（2019－nCoV），和嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）病毒不同，但同為冠狀病毒。

據該報道引述中國官方消息說，截至17日午夜，累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例62例，已治癒出院19例，在治重症8例，死亡2例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。

中央社今天綜合外電消息報道說，武漢新型肺炎已在中國大陸擴散，深圳市第三人民醫院有兩個疑似病例被隔離治療，上海市也傳出一個疑似病例正在接受治療，但相關當局拒絕置評。

武漢肺炎去年底爆發迄今，鄰近國家地區相繼通報多起疑似病例，但中國當局到目前為止，尚未通報任何武漢以外的疑似或確診病例，引發民眾質疑刻意隱匿病情，並譏稱武漢新型冠狀病毒“只出國不出省，是個愛國病毒”。

報道引述香港明報消息，深圳出現新型冠狀病毒疑似個案，有病人正接受檢測，其中有消息表示，病人正在深圳市第三人民醫院隔離治療。

據該報道，深圳第三人民醫院在18日下午4時30分，由一名穿着全套白色防護衣及口罩的職員協助收治一名患者，並將他送往感染病樓的電梯。該名患者上樓後，另一名同樣穿着保護裝備及口罩的職員隨即在大樓電梯大廳外，以三角錐和膠帶拉起封鎖線，將大廳內消毒約5分鐘後才解除封鎖。該報道並表示，被指是用來隔離武漢相關病人的感染病樓4樓“感染病3科”，門口是護士站，裡面約有3至4名全身保護裝備的護士當值。

該報道引述衛生防護中心回復稱，迄今沒有收到國家衛健委的相關通報。中心會繼續與國家衛健委及世界衛生組織保持聯繫，密切監察有關情況。

報道引述香港英文南華早報18日引述消息來源稱，目前深圳至少有兩名疑似病例正在深圳市第三人民醫院隔離治療，該醫院專門從事傳染病治療。

該報道引述一名醫界人士說，一名武漢肺炎疑似感染者正在上海接受治療，但沒有詳細說明。

該報稱，經探詢深圳市第三人民醫院、深圳市衛生健康委員會以及上海市公共衛生臨床中心，均拒絕置評。