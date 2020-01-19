“末代皇帝”後首露撒歡車 故宮莊嚴禁車令遭紅後代碾壓

近來因兩名女子駕豪車在太和門廣場拍照，讓北京故宮躍升熱門話題。中國文化部多年前即頒布命令禁止劇組進入室內拍攝，“末代皇帝”因此成為最後一部在北京故宮室內實景拍攝的電影。中國網絡對此事件依然議論紛紛。

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據中央社今天報道說，北京故宮禁車也禁拍片，末代皇帝成最後實景電影。近來因兩名女子駕豪車在太和門廣場拍照，讓北京故宮躍升熱門話題。中國文化部多年前即頒布命令禁止劇組進入室內拍攝，“末代皇帝”因此成為最後一部在北京故宮室內實景拍攝的電影。

報道引述中國官方的澎湃新聞消息，兩名中國女子近日駕豪車在北京故宮太和門廣場前合影引發爭議；但北京故宮不止有開車禁令。早在1986年，中國文化部便頒布禁止在國際級重點文物保護單位的古建築室內拍攝的相關法令。

這項禁令一出，讓意大利導演貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）所執導的電影“末代皇帝”（The Last Emperor）成為在北京故宮的建築室內實景拍攝的最後一部電影。據該報道，“末代皇帝”的劇組正好在該相關規定頒布前，向中國官方提交申請，因此得以在北京故宮建築的室內實景拍攝。

該報道引述在“末代皇帝”中飾演皇後婉容的演員陳衝表示：“那是我第一次、也是最後一次在一個沒有遊客的故宮裡，能聽到自己咚咚的腳步聲踏在石板上。”

但據報道也指出，“末代皇帝”片中的橋段，除登基大典這場戲是在北京故宮太和殿內拍攝，其餘戲碼幾乎仍是在片場或攝影棚中完成拍攝。此外，為了避免架設攝影機具損壞建築物，這場戲也僅由一名攝影師，利用攝影機穩定器完成拍攝。