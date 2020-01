臉書蹊蹺大禍緊道歉 習近平譯英文名成糞坑（Mr Shithole）

中國國家主席習近平近日訪問緬甸,緬甸國務資政昂山素季在臉書發文,但自動翻譯卻將習近平的姓名翻譯成“糞坑先生”(Mr Shithole),臉書為此出面致歉,並指是技術上出差錯。

據自由時報今天報道,習近平姓名英譯成“糞坑先生”, 臉書聲明致歉。中國國家主席習近平近日訪問緬甸,緬甸國務資政昂山素季在臉書發文,但自動翻譯卻將習近平的姓名翻譯成“糞坑先生”。

該報道說,習近平於17到18日抵緬甸首都奈比多訪問,昂山素季的臉書也發表有關習近平到訪的聲明,不料臉書的自動翻譯卻將習近平的姓名翻譯成“糞坑先生”(Mr Shithole),導致整篇英文聲明充滿了“糞坑先生”,像是“中國國家主席糞坑先生於下午4時抵達”(Mr Shithole, President of China arrives at 4 PM)、“中國國家主席糞坑先生在下院人民院貴賓簿上簽名”(President of China, Mr. Shithole, signed a guest record of the house of representatives)。

據該報道說,當地報紙《伊洛瓦底》(Irrawaddy)的標題也顯示為“盛宴款待屎坑總統”(Dinner honors president shithole)。臉書18日也為此出面致歉,強調是技術上出差錯,目前已解決臉書上從緬甸文翻譯成英文時出現的錯誤,並將採取措施確保日後不會再發生。外媒報導指,雖然不清楚這項錯誤持續了多久,但Google的翻譯功能並未出現同樣的錯誤,臉書也未明確交代是因軟件還是其他問題才導致錯誤出現。