重量級說 中國大使也被請去"喝茶"

中國駐瑞典大使桂從友定於1月20日受瑞典外交部召約，討論中國大使批評瑞典媒體專事批評抹黑中國，而瑞典官方指責中國大使干涉瑞典新聞自由。據信桂從友接受瑞典媒體採訪時，指責瑞典批評中國是自不量力，猶如輕量級拳擊手不斷到重量級拳擊手門前叫陣挑釁騷擾。中國駐瑞典大使館今天回應，指瑞典電視台“選擇性播放”採訪內容，並對該電視台“扭曲事實”的報導感到不滿，籲該電視台立即修正。

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據聯合新聞網今天報道說，嗆瑞典如輕量級選手挑釁北京，中國大使被傳召。該報道還說，中國駐瑞典大使桂從友“戰狼式外交”引起瑞典當局的不滿。

據該報道稱，中國駐瑞典大使桂從友日前接受瑞典媒體採訪，他批評當地媒體的報導，是嚴重干預中國內部事務；他還以拳擊賽為例，指瑞典像是輕量級選手去挑釁重量級選手。對此，瑞典外交部長林德（Ann Linde）表示，桂從友此舉已干涉瑞典媒體的新聞自由，將傳召桂從友見面討論。

桂從友日前接受瑞典電視台（SVT）採訪時，批評當地媒體“總是批評、指責、抹黑中國”，並指部分瑞典媒體人不去中國看看中國的真實情況，“整天坐在辦公室里琢磨怎麼抹黑中國”。桂從友還拿拳擊手做比喻，稱瑞典像是一個48公斤級的輕量級拳擊選手，天天跑到一個86公斤級的重量級選手家門口“叫囂”要打擂台，重量級選手“出於善意”勸他離開，輕量級選手不聽勸、甚至闖到人家家裡來，“你認為重量級選手有什麼選擇？”。

據該報道說，桂從友在訪問中，多次強調瑞典媒體“不願睜開眼看中國的真實情況”、“憑想像惡意批評中國”，他更進一步質疑，如果中國真的像瑞典這些媒體說的那樣沒有人權，中國遊客出境旅遊後還能開心回國嗎？

對此，瑞典外交部長林德於當地時間18日回應，他認為桂從友的言論意圖打壓媒體，他的言論是不可接受的威脅。林德強調，瑞典十分重視言論自由，媒體也有新聞自由，目前已傳召桂從友21日見面討論此事。

該報道說，中國駐瑞典大使館今天回應，指瑞典電視台“選擇性播放”採訪內容，並對該電視台“扭曲事實”的報導感到不滿，籲該電視台立即修正。

桂從友並非第一次在瑞典引發爭議，去年11月，瑞典頒發“圖霍夫斯基獎”給目前正遭中共監禁的瑞典籍香港書商桂民海，更表示，桂民海獲獎是實至名歸，此舉引來中國當局不滿。當時桂從友除了批評瑞典“嚴重干涉中國內政”，還威脅瑞典文化部長阿曼達‧林德（Amanda Lind），若代表桂民海出席頒獎典禮，中共將採取“反制措施”，並禁止林德入境中國，引來瑞典國會議員譴責，右翼基督教民主黨與左派黨更聯手要求，將桂從友列為不受歡迎人士，驅逐出境。