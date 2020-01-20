中加因孟晚舟再神經緊張 引渡案庭辯今天開啟新一輪

中國華為財務總監孟晚舟因美國指控並要求引渡而被加拿大警方逮捕，第一階段引渡聽證會今天在溫哥華聯邦法庭展開。中國與加拿大關係因此案再度陷入敏感與緊張。中國要求加拿大立即糾錯是否孟晚舟，而加拿大國內不少重量級人物以加拿大利益為由建議拒絕引渡孟晚舟。今天開始的庭辯，聚焦孟晚舟遭指控，是否也符合加拿大定罪框架。華為再打人情牌，孟晚舟的父親任正非日前說，孟晚舟被捕之前就萌生退出華為意願，因為孟晚舟在華為不開心。

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據路透社今天報道說，中國要求加拿大儘快釋放華為財務總監孟晚舟。中國今天周一敦促加拿大儘快釋放被拘留的華為財務總監孟晚舟。

外交部發言人耿爽在周一的每日新聞發布會上發表了上述評論。他還表示，加拿大應糾正錯誤。

孟晚舟一年前在加拿大被拘留，正在爭取不被引渡到美國。她計畫參加將在周一稍晚於溫哥華展開的第一階段引渡聽證會。

孟晚舟的律師團隊今天與加拿大司法開始新一輪攻防戰役。華為孟晚舟的律師稱加拿大檢方的指控基於“循環推理”。

路透社說，上周五公布的法庭文件顯示，中國華為CFO孟晚舟的律師認為，加拿大基於美國制裁伊朗將孟晚舟引渡至美國，將成為一個危險的先例，甚至會破壞加拿大對伊朗的政策。

加拿大2018年12月1日應美國要求在溫哥華國際機場逮捕孟晚舟，美國指控孟晚舟欺騙銀行，涉嫌隱瞞華為在伊朗的業務誤導滙豐控股(HSBA.L)。孟晚舟稱自己是無辜的，並為避免被引渡進行抗爭。

上周公布的加拿大檢方提交給法庭的文件稱，孟晚舟之所以被引渡是因其誤導滙豐構成欺詐，美國制裁伊朗可以被視為孟晚舟欺詐行為發生的一個法律背景，而非其被引渡的理由。

孟晚舟的團隊主張稱，檢方的論點是“循環推理”，因為檢察官憑藉着美國制裁這件事在兩個國家構成經濟剝奪危險，“美國法律變成加拿大法律。雙重犯罪原則變成單一犯罪原則。” 據他們寫道，允許檢查總長用美國制裁做為引渡的理由將會創下危險的先例，因為它將“干涉(加拿大)政府在外交事務上特有的權力...在民主社會中，重要公共政策是由民選的立法議會做出最佳選擇，而不是由司法行為人來決定的。”

孟晚舟周五為參加一項案件管理會議在數個月來首次現身法庭，該會議旨在安排聽證會日程。第一階段引渡聽證會將在周一於溫哥華聯邦法庭展開。

消息說，庭辯程序將持續多時，結果可能要延續到數月之後。