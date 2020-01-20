北京或照搬非典經驗嚴控武漢肺炎

中國當局昨天表示，中國武漢的新型呼吸道癥候群（武漢肺炎）感染患者兩天內增加了20多人。但中國政府沒有確認除武漢以外中國國內其他城市的感染情況。因此，中國國內有言論稱：“能否相信‘越過國境的病毒在中國境內傳播’的說法？” 據朝鮮日報說，有人擔心中國當局可能是想控制和隱瞞信息。

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據朝鮮日報今天報道說，中國像非典時期一樣管制武漢肺炎的消息。中國武漢市政府19日通過網站透露：“17日又確認了17名新型冠狀病毒感染者。”前一天，武漢市政府也宣布“新增了4名感染病例”。至此，此前的近一周內，武漢肺炎患者人數僅為41人，而這兩天就新增了21人，達到了62人。據武漢市有關部門統計，62人中，迄今已有2人死亡，19人經治療後出院。據介紹，包括8名重症患者在內的41人，正在武漢市金銀潭醫院接受治療。

根據武漢市政府表示，最近被確認感染的這些人是在13日前後被感染的。感染者比較集中的武漢華南批發市場已於7月1日關閉，初期感染者也全部在接受隔離治療，病毒應該是通過其他途徑擴散的。中國國家衛生健康委員會19日表示：“ 雖然目前認為能夠防止和控制傳染病的擴散，但尚未找到病毒的傳染源，傳播途徑尚未完全掌握，因此必須密切監視病毒的變異。”

據該報道說，英國倫敦帝國理工學院全球傳染病分析中心當地時間18日在網上公布的一份報告中說，根據武漢人口等數據推測，武漢肺炎感染者可能超過1700人。

尤其是由於本周迎來高潮的中國春運，讓對武漢肺炎的擴散恐懼感不斷加重。香港媒體19日援引匿名消息人士的話報道說，中國上海市和深圳市至少有3名武漢肺炎疑似患者正在接受隔離治療。但對於患者住院的醫院或香港媒體的詢問，市政府表示“沒有可公開的信息”。

該報道稱，2003年嚴重急性呼吸綜合征“非典”流行時，中國在疫情發生之初就控制了信息，被批評放任非典在全國蔓延。此次武漢肺炎同樣在海外出現擴散病例，很多人對中國內地其他城市尚未公布感染病例表示懷疑。