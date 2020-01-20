台灣關注大陸去年底12.26大抓捕

因“廈門聚會”遭中國政府逮捕的維權律師家屬20日指控，官方不讓律師會見且騷擾家屬生活。台灣律師呼籲國際社會關注此事，因為當今中國律師處境比白色恐怖時代的台灣還差。

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中央社20日報道：台灣聲援中國人權律師網絡和民進黨籍立委尤美女20日下午在立法院召開記者會，關注“習近平繼續抓人！12.26大抓捕事件，猶如2015年「709維權律師大抓捕事件」的翻版。尤美女還表示，中國去年曾舉辦世界律師大會，也參與聯合國人權理事會，證明北京依然在意國際社會觀感。

中國維權律師數人2019年底在廈門聚會，討論公民社會議題，不料引來官方在全國多地的大規模逮捕、訊問。截至目前，維權律師丁家喜、常瑋平和一般民眾張忠順、戴振亞、李英俊等人被捕，都被控“煽動顛覆國家政權”等罪，並被“指定居所監視居住”，單獨秘密關押，不準會見律師和家屬。

據介紹：維權律師丁家喜曾因參與“新公民運動”坐牢3年半，這次再受“廈門聚會”影響被捕。丁家喜的妻子羅勝春透過視訊表示，比較丁家喜兩次被捕經驗，她感受到中國的人權狀況正在倒退。同樣被羅織罪名，第一次官方仍遵循司法程序，在第3天就可會見律師；但這次不僅“沒有犯罪事實，律師也遲遲無法會見”，指中國政府漠視法治到“恬不知恥的地步”。

律師余文生曾是“709案”被捕律師王全璋的辯護律師。2018年因提倡修憲被捕，2年多來始終無法會見律師和家屬。余文生的妻子許艷也透過視訊表示，這2年余文生被逾期關押，甚至秘密開庭，許多法律權利都被剝奪。

許艷說，自己曾到各地的監督部門申訴，卻不得其門而入。因為維權，曾3度被傳喚到派出所，遭脫衣檢查，並固定在審訊用的鐵椅上拘留9個多小時；而家裡附近也被安裝了7座監視器，出入都被跟蹤。

她表示，余文生的案件已到法院超過11個月，是逾期羈押，要求中國政府儘快釋放他，也呼籲國際社會關注案件，對中國政府施壓。許艷也強調，根據許多「709桉」被捕者指出，國際社會關注桉件時，他們在獄中的生活條件往往都獲得改善，因此外界每一點的關注、聲援，都是有效的。

台灣民間司改會董事長林永頌律師則以台灣當年的“美麗島事件”為例，指若沒有美國的關注、要求公開審判，可能就沒有日後的民主發展。台灣過去未曾有律師因代理政府不樂見的桉件而遭停權，中國律師當前的處境比白色恐怖年代的台灣還差。